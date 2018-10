Köztünk él az ükunoka Miskolcon

A „Szemelvények Miskolc város történelméből című” helyi kötődésű blog­oldal különleges módját választotta annak, hogy megemlékezzen nemzeti gyásznapunkról, október hatodikáról, az aradi vértanúk napjáról. Az oldal szerzője Reiman Zoltán ugyanis az egyik vértanú, Knézich Károly Miskolcon élő ükunokájával beszélgetett.

– Nemrégiben előadást tartottam a martintelepi Tompa Mihály Könyvtárban a helyi nyugdíjasklub számára. Ott és akkor tudtam meg, hogy a városrészben él Greutter Zoltán, aki apai ágon Knézich Károly leszármazottja. Mivel az úr feleségétől származott az információ, azonnal jeleztem: szeretném megismerni a történetüket – kezdte Reiman Zoltán.

Az interjúból kiderül, Greutter­­­ Zoltán annak idején az OFOTÉRT-nél és a Vízügynél dolgozott, ma viszont már nyugdíjas, a fia Angliában dolgozik, a lánya viszont Miskolcon él, pedagógus.

Jókait is megihlette

– A családi legendáriumukban élénken él Knézich Károly, állítólag magyar származású édesanyja, Benkő Borbála hatására állt ki a magyar szabadságharc mellett, hiába csábították a császári seregbe. Két testvére és édesapja viszont ott szolgált, ezért Buda várának ostromakor Knézich Károly nem irányította az ostromot, mert nem akart testvérével szembekerülni. Úgy tartják, Jókai az ő történetüket veszi alapul a Kőszívű ember fiaiban – részletezte a blogger.

A cikkből kiderül még többek között az is, hogyan került Miskolcra ez a Knézich-­ág, és még egy sor érdekesség a családról – mondja Reiman Zoltán, aki nagyjából egy éve üzemelteti oldalát.

– Eleinte csak a közösségi oldalban gondolkodtam, ott javasolták, hogy indítsam el a blogot is. Azt viszont soha nem gondoltam volna, hogy ennyien fogják olvasni az írásaimat – tette hozzá Reiman Zoltán, aki egy-egy városrész ismert vagy kevésbé ismert épülettörténete mellett szívesen készít interjút ismert miskolciakkal is.

Miskolc a mindene

– Az interjúkat nagyon szeretem, próbálom minél jobban megismerni a beszélgetőtársaimat. Büszke vagyok arra, hogy sikerült megtalálnom a Miskolcról elszármazott Pompéry család utódait, és egyikükkel beszélgettem is – mondta a miskolci blogger. Arra a kérdésre, hogy mit jelent számára Miskolc, nemes egyszerűséggel csak úgy felelt: Mindent!

– Ahogy a Bíborszél együttes népszerű dala is mondja: „Miskolc a várad, az életed!” Sokakkal együtt én is így érzek szülővárosom iránt – zárta Reiman Zoltán, aki azt is hozzátette, tervei szerint a rövidesen megjelenő könyvének is ez lesz a címe. Témája pedig – mi más – Miskolc története…

Tajthy Ákos

