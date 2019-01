Közösséget építő tornaterem Edelényben

Ünnepélyes keretek között, prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének részvételével adták át és szentelték meg kedden délelőtt az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola gyógytestnevelési termét és integrált játszótereit.

Az érzékenyítés színterei

Az elmúlt években már több felújítás és bővítés is történt az épületegyüttesben. A most átadott új épületrész és játszóterek az egészséges életmódra nevelés, az egymásra figyelés, az érzékenyítés színterei lesznek. A gyógytestnevelési terem egy többfunkciós terem, melyet fogyatékkal élők és egészséges társaik egyaránt használhatnak sportolásra, kikapcsolódásra, művészeti tevékenységre. Az épület szervesen kapcsolódik az épület előtt kialakított „esélyparkhoz”, ahol belső térben is lehetőség nyílik a fogyatékkal élők mindennapi élete során felmerülő nehézségek, akadályok kipróbálására, többek között az akadályparkban, a cölöpös fejlesztő parkban, vagy a kerekes tekergőn, mászóhálón.

Az itt történő fejlesztések célja a test és lélek harmóniájának helyreállítására, ahol gyógytestnevelők és gyógytornász jelenlétében gyógyulhatnak, erősödhetnek majd a gyermekek. Az integrált játszótereket fogyatékkal élők közösen használhatják a nem fogyatékkal élőkkel, így az itt megélt élmények szorosan egymáshoz kötik és egymás kölcsönös tiszteletére és szeretetére nevelik az azt használókat. Az ünnepélyes átadó a köszöntéssel, majd a terem és a játszóterek megszentelésével vette kezdetét. A szentelést Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke tartotta, aki beszédében arról szólt, hogy Jézus csak az embert nézi, itt és most, nem nézi azt, hogy valaki bekerült-e a csapatba, benne van-e a belső körben. Zákeus példája alapján hangsúlyozta: ha Jézus valakit kinéz magának, őt már nem lehet kirekeszteni. Jézus társ lesz a mindennapokban a tornateremben, mert neki szívügye minden sajátos nevelési igényű gyermek.

– Az éppen száz éve elhunyt Ady Endre sorai kívánkoznak ide: mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten – tette hozzá.

Közös munka

Jó példa ez a beruházás arra, hogy milyen jól tud együtt dolgozni a kormány az egyházakkal, mondta bevezetőjében prof. dr. Kásler Miklós.

– A magyarság több ezer éves kultúrája akkor emelkedett magasabb szintre, amikor találkozott a kereszténységgel. Minden nemzet jövője az ifjúságtól függ, mennyire élik meg a magyar és a keresztény identitást – mondta a miniszter. A gyerekek felé fordulva pedig hozzátette: amikor felcseperednek gondoljanak majd vissza jó szívvel az iskolájukra, és az itteni tanárokra.

Országgyűlési képviselői munkája során mindig figyelemmel kísérte az edelényi iskolában folyó munkát, azt, ahogy a gyerekeket a tudás és az Isten felé terelik, mondta Demeter Zoltán ünnepi beszédében. Jó úton járnak, és nagyszerű, hogy közösséget kovácsolnak az új beruházásokkal a fogyatékkal élő és egészséges gyerektársaikból, tette hozzá a képviselő.

– Nem gondoltuk volna 2010-ben, amikor itt egy árvíz sújtotta épület állt, hogy eljutunk idáig, de ezt eredményezte az összefogás. Sok jót kapunk, amit illik visszaadni, ezért fordulunk a fogyatékkal élő gyermekek felé – zárta az ünnepi beszédeket Barta József, az iskola igazgatója. Majd a gyerekek műsorát hallgatták meg a résztvevők.

Horváth Imre

