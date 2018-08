Közösséget építő gyűjtés a zászlókért Tornaszentandráson

Két különleges zászló restaurálásáért fogtak össze helyiek és nem helyiek Tornaszentandráson. Az 1933-as dátummal rendelkező országzászló, és a szintén erre az időszakra datálható Levente-zászló felújításához egymillió forintra volt szükség.

Lelkes segítőkre, azóta barátokra találtam a településen.” – Vascsák Andrea

Sok adományozó

A lelkes szervezők először falakba ütköztek a cégek megkeresésénél, de a lapunkban megjelent cikk hatására kis adományokból elindult az összeg összeadása, amelyhez az önkormányzat is csatlakozott és jótékonysági rendezvényekkel is rásegítettek a dologra. Nemrég összeállt a szükséges összeg, és Gyulai Orsolya textilrestaurátor az országzászlóval már el is készült, így azt augusztus 20-án a tornaszentandrási egyházközség szervezésében, ünnepi szentmise keretében szentelték meg a helyi katolikus templomban. A szentmisét bemutatta és az országzászlót megáldotta Szarvas Péter esperes, c. apát, a miskolci Szent Anna templom plébánosa, a Történelmi Vitézi Rend és a Szent Korona Lovagrend tagja.

– Az elképzelésem szerencsére utat talált a helyi emberek szívében. Lelkes segítőkre, azóta barátokra találtam Krajnyák Dénes polgármester, Bukovenszki Zoltán atya, a plébános, Megyeri János bácsi, a gondnok, illetve Somodi Marika, a pénztáros személyében – mondta Vascsák Andrea, aki turistaként járt a tornaszent­andrási templomban és magával ragadta a két zászló ügye, s így lett az egyik motorja a gyűjtésnek. – Ma sokszor elhangzik – de nem elégszer – történelmi hagyományaink megőrzésének fontossága. Ehhez az ifjúság figyelmét az értékek felé kell irányítani! Ez a két zászló még azok keze munkája, akik át és megélték Trianont, ott a helye megújulva a templomban még sokáig – tette hozzá. A restauráció után pedig ­visszakerülhet az országzászló méltó helyére, az egyedülálló, ikerszentélyes templom egyik szentélyében függesztik ki, hogy mindkét oldala megtekinthető legyen a településre látogatók számára.

Összehozta az embereket

Vascsák Andrea kiemelte, hogy nagy összefogás alakult ki a gyűjtés során, miközben ki kell emelni az önkormányzat támogatását, el kell mondani, hogy kispénzű emberek adományoztak 2-3, vagy éppen 5 ezer forintot a jó ügy érdekében. Megható találkozásokat és ismeretségeket hozott a gyűjtés, ahogy felemelő, és szívszorító volt az áldási ünnepség is.

– Nagyon megható volt, ahogy szívvel, lélekkel énekelte több mint száz ember a Himnuszt, nagyon felemelő volt az egész ünnepség, nagyszerű élmény. Utána senki nem akart még hazamenni, az emberek leültek és beszélgettek, amire manapság nagyon ritkán van példa, igazi közösségépítő hatása lett ennek az összefogásnak a két zászló kapcsán – magyarázta.

Mint megtudtuk, volt olyan idegenbe szakadt egykori tornaszentandrási is, aki külön erre az alkalomra látogatott haza Svédországból, és vállalta magára a ministrálást az ünnepi szentmisén. Mint megtudtuk, a második, levente-zászló restaurálása is elkezdődött már, várhatóan jövő tavasszal valamely ünnep keretében mutatják be.

Horváth Imre

VISSZA A KEZDŐOLDALRA