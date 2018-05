Közösséget építenek az Avason

Második alkalommal rendezte meg pénteken az Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona az Ovifoci Kupát az avasi központjuk udvarán található professzionális ovifoci pályán. Mint Nagyné Faragó Boglárka, az intézmény vezetője elmondta, tavaly is nagy sikere volt a rendezvénynek, amellyel az a céljuk, hogy megszólítsák a környezetükben élőket.

– Erre a legjobb lehetőség, hogy az ovisokat megismerjük, hiszen ők később tudnak hozzánk járni, a szülők is látják, hogy a gyerekek hová jönnek, és később is betudjuk a családokat, időseket is vonni itt a közösségi terünkbe – magyarázta. Hozzátette: a pálya beváltotta a hozzá fűzött reményeket több külsős oktatási intézmény használja rendszeresen.

A korábban az OviFoci Alapítványtól kapott professzionális pályán 6 óvoda 8 csapata mérte össze az erejét. A 2×4 perces bajnoki meccseket két csoportra osztva játsszották a vegyes, fiúkból és lányokból álló csapatok. A csoportmeccseket követően a két első helyezett küzdött meg a vándorkupáért, a harmadik hely pedig pontozással dőlt el.

A közösségépítés érdekében a gyermekek szülei is hivatalosak voltak a rendezvényre, akik a szurkolás mellett megismerhetik a Közösségi Pont által szervezett programokat és az intézmény számukra is nyújtotta lehetőségeket. Az avasi lakosok felé már évekkel korábban nyitó intézmény sószobáját, Samsung Smart School tantermét és OviFoci pályáját már több külsős oktatási intézmény használja rendszeresen. A nemrég elkészült, közösségi pontként működő épületrészben pedig mostantól társas- és sportjátékok várják a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére, közösségi programok, fejlesztő- és csoportfoglalkozások lebonyolítására a környékbeli gyerekeket. A közösségteremtést a helyszín és az eszközök mellett szakemberek, illetve színes programok biztosításával kívánja elérni és támogatni az Ökumenikus Segélyszervezet. Az általános iskolás korosztály számára már évek óta szerveznek olyan közösségi programokat, mint például farsang vagy éppen ki mi tud?

ÉM-HI

