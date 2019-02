Közösségben bátrabbak Ongán

Aktív évei végeztével kérték föl Tóth Józsefet az 1982 óta működő ongai Barátság Nyugdíjas Klub vezetésére, amelynek akkor már három éve volt aktív tagja.

– A nejem fiatalabb nálam, ezért hamarabb mentem nyugdíjba, mint ő. Pár hónap után észrevette rajtam, hogy nehezen viselem az új életszakaszt és amikor 2010-ben meghívást kaptam, biztatott, hogy kapcsolódjak be a helyi nyugdíjas klubba. Világéletemben örökmozgó ember voltam és a városban sokan ismernek, főleg a sport kapcsán. Az elődöm betegsége után tartottak egy titkos szavazást és felkértek a klub vezetésére. Hat éve töretlenül csinálom, mert jó látni az idősek arcán az örömet és a hálát egy-egy remek program után – osztotta meg Tóth József.

Tiszteletbeli tagok

Az elő-karácsony megtartása mindig a nyugdíjas klub feladata a városban.

– Létszámunk huszonhat fő, összesen tizenhárom hölgy és hat úr jár hozzánk, ebből egy házaspár. Kéthetente hétfőn­ként találkozunk a klubtagokkal a művelődési házban, de ha valamilyen fellépésre készülünk, akkor gyakrabban. Ebben négy tiszteletbeli klubtagunk is segít, két tanárnő és két alkalmazott a művelődési házból. Mivel én hídépítő mérnök vagyok, az ő segítségük nélkül nem tudnám felkészíteni a csapatot. Rendszeresen részt veszünk településünk nagyobb eseményein, amit az óvodákban, iskolákban és a Szociális Szolgáltató Központban tartanak, de egyéb felkéréseknek és meghívásoknak is eleget teszünk. Ezek között vannak városnapi ünnepségek, ahová általában vidám, szórakoztató műsorral készülünk, de a szüreti felvonulás és az elő-karácsony a legkiemelkedőbb. Mindig mi nyitjuk meg a karácsonyi rendezvénysorozatot Ongán és az adventi gyertyagyújtásokba is bekapcsolódunk – mutatta be.

Bejárják az országot

A tervezett programokat mindig együtt határozzák meg.

– Erre az évre fürdőlátogatásokat tervezünk: Tiszaújvárosban, Nyíregyházán, Hajdúnánáson, Polgáron, Mezőkövesden, Bogácson és visszatérünk Bükkszékre is. Szeretnénk majd kirándulni a zempléni Hegyközbe, Pálházára, Hollóházára, Kőkapuba és Füzérradványba. Bekapcsolódunk majd az Életet az éveknek nagyobb eseményeibe. A Miskolci Nemzeti Színház műsorából szintén megtekintünk majd néhány előadást. Sokan az idősek közül soha nem indulnának egyedül útnak, mi viszont támogatást is tudunk szerezni. Három éve például Kékestetőre kirándultunk és a hetven-nyolcvan éves tagokkal felmásztunk a torony tetejére, ami hihetetlen élmény volt. Egyik klubtársamat hívta a lánya telefonon. Ő mondta neki, hogy buta lett volna, ha kihagyja ezt a túrát. Amikor meghallottam, majdnem kicsordult a könny a szememből. Az ilyen pozitív visszajelzések olyan erős motiváló erők, hogy ezért megéri csinálni a klubvezetést – hangsúlyozta.

Új tagokat várnak

– Persze nemcsak az élmények miatt fontos számunkra a klubélet, hanem mert így egy közösséghez tartozunk. Szeretünk együtt lenni és beszélgetni. A bejárós tagjaink sokszor már két órával hamarabb megérkeznek. Új csatlakozókat is szeretettel várunk, van egy kialakult mag és ők adják tovább a hírünket, de engem és a művelődési ház igazgatóját is meg lehet keresni ez ügyben – hívta föl a figyelmet Tóth József, a csoport vezetője.

