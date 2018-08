Közösen dolgoznak ezentúl a miskolci kultúráért

Együttműködési megállapodást írt alá dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. ügyvezetése arról, hogy a város és a vállalat a jövőben a városi kulturális élet területén is szorosan együtt kíván tevékenykedni. A város folyamatosan igyekszik bevonni a helyi vállalatokat a város kulturális életébe, növelve ezzel Miskolc gazdasági és idegenforgalmi vonzerejét is; az SEG Automotive miskolci vállalatában pedig lelkes partnerre talált e törekvés teljesítéséhez.

Rendezvények, fesztiválok

A vállalat és az önkormányzat arról állapodtak meg, hogy elősegítik neves művészek, szakemberek városi rendezvényeken, nemzetközi fesztiválokon történő megjelenését, szereplését. Bátorítják az együttműködést országaik kulturális és művészeti intézményei, alkotóművészei és művészeti szakemberei szakmai egyesületei, szervezetei és szövetségei között.

A helyi kulturális értékek megőrzése és a közművelődési tevékenység támogatása érdekében folyamatosan keresik és feltárják az együttműködésben rejlő további lehetőségeket, esetlegesen a közművelődési intézmények fejlesztése területén is. A közös célok megvalósítása érdekében a vállalat és a város folyamatos párbeszédet folytat a közösség igényeiről, és azok teljesítési lehetőségeiről.

– Miskolc és a helyi gazdasági szereplők közös célja minél nagyobb számú szakképzett munkaerő bevonzása a városba. A kiváló képzést adó programok és a helyi gazdaság fejlődése mellett azonban fontos, hogy milyen munkán kívüli lehetőségeket – magas színvonalú szolgáltatásokat, oktatást, kikapcsolódási lehetőségeket – tud kínálni a város. Az SEG Automotive csoport helyi gyáregysége pedig a gazdaság és a városfejlesztés, valamint a kultúra támogatása révén hozzájárul Miskolc versenyképességének és vonzerejének növeléséhez – hangsúlyozta dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. Hozzátette: ez az első ilyen típusú, komplex együttműködés, amely a kultúra, sport és az élet minden területére kiterjed, ez kitűnő példa lehet, remélik, hogy több ilyen követi.

– Nagyon örülünk a megállapodásnak a várossal, hisz a közös cél – a kulturális értékek megőrzése és a szolgáltatások, városimázs fejlesztése, magas színvonalú rendezvények biztosítása – elérése érdekében szükségesnek tartjuk a szoros együttműködést – mondta Uwe Mang, a világszerte 14 országban jelen lévő autóipari beszállító vállalat gazdasági ügyvezető igazgatója.

A cégről szólva elmondta, 2003-óta vannak jelen Miskolcon és az év elejétől működnek önállóan a világszerte 16 telephellyel rendelkező és nyolcezer embert alkalmazó cégcsoport tagjaként. A régió egyik legnagyobb munkáltatójaként pedig fontos számukra, hogy a dolgozóik jól érezzék magukat, ezért volt könnyű döntés ez az együttműködés.

A kultúra felé

– A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. a helyi szervezetek, az egészségügyi rendszer, az oktatás, a kultúra és a sport támogatására is nagy hangsúlyt fektet. Ez része a régiós stratégiának. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a vállalat segített a Magyar Vöröskeresztnek, támogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Miskolci Mentőállomás munkáját, szoros együttműködést ápol a Miskolci Egyetemmel, nemrég pedig a régió legnagyobb sportklubjaként ismert Diósgyőri VTK szponzoraként is bemutatkozott – fogalmazott Günter Schulze, a folyamatosan fejlődő miskolci üzem műszaki ügyvezető igazgatója. A kultúra felé is szeretnének nyitni, támogatni a rendezvényeket, hiszen ez fontos a dolgozóiknak, így számukra is, tette hozzá.

Az együttműködés aláírása után dr. Kiss János alpolgármesterrel és dr. Alakszai Zoltán jegyzővel kiegészülve koccintottak a felek a hosszú távú, gyümölcsöző együttműködésre.

