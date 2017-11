Közösen a negyedik ipari forradalom küszöbén

A Festo vezető szerepet tölt be az automatizálási technikában, valamint a műszaki oktatás területén. Napjainkra a Festo világméretű vállalatcsoporttá fejlődött, amelyhez 59 önálló Festo vállalat tartozik, több mint 250 telephellyel és 39 országban önálló képviselettel. A műszaki oktatás terén is élen járnak, a Miskolci Egyetemmel több területen is szorosabb együttműködésre törekszenek. Minderről az egyetemen tartott tájékoztatót Szövényi-Lux Márton a Festo Kft. ügyvezető igazgatója, Siszer Tamás, a Festo Didactic vezetője, Dulichár Péter, a Festo Didactic oktatási tanácsadója, Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja, Dr. Nyiry Attila, a Miskolci Egyetem Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság igazgatója, és Dr. Tamás Péter, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánhelyettese.

A termelő vállalatok számára a mai kor legnagyobb kihívását az Ipar 4.0 rendszerekre való átállás jelenti, amely több a vállalati folyamatok egyszerű átalakításánál: komplex gyártási és információ-technológiai rendszerek kialakítását és bevezetését jelenti a gyártásoptimalizálás érdekében. A folyamat jelentőségét mutatja, hogy országos szinten a Nemzetgazdasági minisztérium külön munkacsoportot hozott létre az Ipar 4.0 stratégia kialakítására.

A környezetünkben működő nagy, multinacionális cégek, vállalatok már megkezdték ezt a folyamatot, és várhatóan a beszállítói láncokon keresztül nagyon sok vállalatot érinteni fog ez a jövőben.

– A Miskolci Egyetem műszaki és gazdaságtudományi karán az oktatásban már elkezdték beépíteni ezeket a megoldásokat, közvetlen módon kapcsolódva a világ gazdaságfejlesztési fő irányaihoz. Szándékaink szerint az egyetemi oktatást egyre közelebb kívánjuk vinni az elméleti ismeretek nyújtása mellett a konkrét igények irányába, felhasználva az együttműködő vállalatok, így a FESTO Kft. tapasztalatait, eredményeit is ezen a téren – mondta az együttműködésről Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja.

A Miskolci Egyetem és a FESTO Kft. már hosszú évek óta együttműködik a vállalat megoldásainak oktatásba integrálása terén. Ennek meghatározó állomása volt a Miskolci Egyetemen korábban létrehozott FESTO laboratórium, ahol a résztvevők nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a gyakorlatban is megtanulhatják a pneumatikus berendezések működési elvét, rendszerbe szervezhetőségük lehetőségeit, az irányítási- és automatizálási megoldásokat.

– Az okosgyárakban a munkaerő új kihívásokkal szembesül, komplex rendszerek jelennek meg, új kompetenciák szükségesek a feladatok ellátására. A hallgatók ez irányú felkészítésében a felsőoktatásnak kiemelt szerepe van. Az együttműködés célja a Miskolci Egyetem támogatása a jövő mérnökeinek képzésében – nyilatkozta Szövényi-Lux Márton a Festo Kft. ügyvezetője.

A Festo Kft. és a Miskolci Egyetem ezzel megteremtette a kölcsönös előnyökön alapuló, stratégiai szintű, hosszútávú együttműködés kereteit, amely a K+F+I és az oktatás területén közös projekteket, programokat eredményezhet és együttműködéseket fogalmaztak meg a szakmai gyakorlatok, a diplomatervezés és a közös rendezvények területén is.

ÉM-HI

