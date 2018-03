Közös gondolkodással

A megyei vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, működésüket és fejlődésüket segítve dolgozik Ádám Imre vezetésével már évek óta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezete. Nem csak helyben, országosan is igyekeznek minél hatékonyabban képviselni tagvállalataik érdekét – többek között erről is beszélgettünk Ádám Imrével a megyei szervezet mai, éves közgyűlése előtt.

A VOSZ elnökhelyetteseként Ádám Imre a legjobb pozícióból képviselhette a megyénkbeli vállalkozások érdekeit, éppen ezért minden alkalmat megragadott arra, hogy megismerje a tagok véleményét és javaslatait, s hogy milyen elvárásaik vannak a VOSZ munkáját illetően.

Kiváló kapcsolatok

– Országosan és helyben is arra törekszünk jelenleg is, hogy folyamatosan közvetítsük a vállalkozók véleményét és képviseljük őket a vállalkozásaikat érintő ügyekben. Ennek érdekében több területen is szorosan együttműködünk, és jó kapcsolatot ápolunk Török Dezsővel, a megyei önkormányzat elnökével, akitől meghívást kaptunk többek között a megyei foglalkoztatási paktumon való részvételre is. Együttműködésünk legfőbb célja, hogy a jövőben minél több megyei nagy projektnél fontos szerephez jussanak a helyi cégek, illetve megismerjük, közvetítsük a fejlesztési irányaikat, foglalkoztatási igényeiket. Ugyancsak kiváló a kapcsolatunk a megye több településének a vezetőjével, a miskolci városvezetéssel és legfontosabb stratégiai partnerünkkel, a BOKIK-kal is – hangsúlyozta Ádám Imre.

A szerdai közgyűlés keretében együttműködési megállapodást írnak alá a megyei adó- és vámhivatallal, amely révén aktualizálják, bővítik és kiterjesztik az együttműködés sarokpontjait.

A mindennapok munkáját illetően elmondta, nagy erőt fordítanak a szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak például, és vállalati információs honlapot működtetnek, ahol szakértők válaszolnak a cégek kérdéseire. Az egyik legfontosabb projekt továbbra is a Széchenyi Kártya Program, ami egyre szélesebb körben nyújt segítséget a vállalkozásoknak, többek között az uniós pályázatoknál a szükséges önerő biztosításához. Ezt a VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös cége, a KAVOSZ Zrt.-n keresztül biztosítják. Emellett előadásokat tartanak, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, a siker elérésében pedig a pályázatíró tagjaik tudnak segítséget nyújtani.

Ami a jövőt érinti

– Az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a digitalizáció térhódításával, az Ipar 4.0 lehetőségeivel és követelményeivel megismertessük azokat a mikro- és kisvállalkozókat, amelyek még nincsenek felkészülve a gyors és viharos változásokra. Mindenkinek érdeke ugyanis, hogy a helyi vállalkozások megerősödjenek, és a 2020-ig tartó uniós pályázati ciklus után is talpon maradjanak – hangsúlyozta a VOSZ megyei elnöke.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA