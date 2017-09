Közlekedésfejlesztés a matyó fővárosban

Megújul a főutca, új körforgalom épül és a Hadas utcáit is rekonstruálják.

A főutca felújításán túl további fejlesztések is megvalósulnak.” Tállai András

A Mátyás király út Mindszenty József és Bogácsi utak közötti részének – beleértve az Egri úti csomópontot is – felújítása abból a 700 millió forintos támogatásból valósul meg, melyről tavaly decemberben döntött Magyarország kormánya. Teljes útszélességben új kopóréteg kerül az útra, az Ady Endre úttól az Egri útig pedig új, térköves járda épül. A támogatás másik részéből – mintegy 200 millió forintból – újult meg a Szomolyai út Mezőkövesd közigazgatási területére eső 4 kilométeres szakasza, illetve a Zsóry-fürdő területén terveznek közműfejlesztéseket.

– A tervek szerint december közepére elkészül az új útfelület, melyet már mindannyian nagyon vártunk – mondta Tállai András államtitkár, országgyűlési képviselő. – Korábban türelmet kértem a kövesdiektől és bizalmat abban, hogy mindent meg fogok tenni a megoldás érdekében, ezúttal pedig már eredményekről tudok beszámolni: a főutca felújításán túl további fejlesztések is megvalósulnak: nyertes pályázatok segítségével körforgalom épül a rendelőintézet előtti kereszteződésnél és megújul a belváros szíve, a Hadas-városrész.

TOP-pályázat

A Mezőkövesd–Bogács–Cserépfalu–Bükkzsérc közötti kerékpárút építéséhez nyert 100 százalékos támogatású pályázat tartalmazza a rendelőintézet előtti körforgalom kialakítását: olyan korszerű, biztonságos csomópontot építenek, melyben a kerékpárosok számára külön sávot jelölnek ki.

A kerékpárút kialakítását jövőre kezdik, két ütemben: elsőként a Bogácsig, majd a Bükkzsércig tartó szakaszon. Az új kerékpárút csatlakozik a Mezőkövesden már meglévő belterületi, valamint a Miskolc–Eger között épülő biciklis úthoz is. A négy önkormányzat konzorciumban nyertes Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon nyert pályázatának teljes költsége 1,7 milliárd forint, melynek keretében változik a helyi buszközlekedés: a pályaudvar a vasútállomás mellé kerül, ahol egy modern, fedett forgalmi központot alakítanak ki. A tervek szerint a tömegközlekedés további észszerűsítéseként – minta­jellegűen – a MÁV-val közös információs rendszer kialakítását tervezik. A Mátyás király úton továbbra is megállnak majd a járművek, több helyen pedig nagyobb kapacitású buszöblöket alakítanak ki. A buszállomáshoz vezető, önkormányzati tulajdonú Dohány utcát kiszélesítik majd a növekvő forgalom miatt. A központ áthelyezésével jelentősen csökken a belváros zaj- és levegőszennyezettsége is. Jelenleg a projekt műszaki tervezése zajlik, ezt követi majd a közbeszerzési eljárás, majd ütemezetten a tényleges kivitelezés; a pályázat befejezése 2020-ra várható.

Hadas utcák

A terület kulturális-turisztikai fejlesztésére nyert pályázat a közlekedés javítását is tartalmazza: az utcákban faltól falig, szintkülönbség nélkül egységes kőburkolatot kap a teljes városrész: megszüntetik a járdákat, aszfaltos utakat.

