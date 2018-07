Középpontban a fiatalok Cigándon

A bodrogköziek programjában – a megjelentek nagy száma miatt – ismerkedés és játék szerepelt. Kedden már két edzés lesz soron, délelőtt és délután, míg szerdán egymás közötti játék, amelynek fényében már szeretnék csökkenteni a létszámot, hogy a csütörtöki teszteket már azok a potenciális játékosok végezzék, akik nagy valószínűséggel maradnak a klubnál. Péntekre szintén tesztet irányozott elő a szakmai stáb.

– Kicsivel hamarabb szerettük volna elkezdeni a munkát, ám technikai okok miatt mindez mostanra tolódott. Emiatt azonban, úgy érezzük, a szakma, a felkészülés nem szenved csorbát, a nyári szakaszra négy-öt hét is elegendő – jelentette ki Terjék Sándor technikai vezető.

A megyei I-esből is

– A szombati edzőmérkőzést követően már úgy alakítanánk a keretet, hogy 80-90 százalékban „kész” legyen – árulta el ezt is Terjék Sándor. – Szakmai igazgatónk, Szénay Péter pár napig még szabadságon van, így a szezonnyitó tréninget Prisztács Tamás edző és Petranics Szergej kapusedző tartotta.

Az edzésen öt olyan játékos is részt vett, akiket az utánpótlás szakmai vezetése javasolt, és mostantól állandó tagjai lesznek a végső keretnek – amennyiben ők is úgy gondolják. A fiatalemberek: Kerekes Dávid (kapus, 2002), Lubomir Godarsky (balhátvéd, 2002 – a szlovákiai Tiszacsernyőből, de már évek óta Cigándon nevelkedik), Matusz Roland (középpályás, 2000), Orosz Bence (középpályás, 2000), és Wang-Zhuo Andor (középpályás, 2003 – édesanyja magyar, évek óta szintén az utánpótlásban szerepel. Ő hivatalosan nem játszhat a felnőtt bajnokságban, mivel még nem töltötte be 16. életévét).

A tréningen nem vett részt Varga Krisztián, aki igazoltan távol volt.

A második, megyei I-es csapatból szintén elkezdték a foglalkozásokat az NB III-asokkal a nem utánpótlás korú labdarúgók: Nagy Csaba (kapus), Balogh Marcell (középpályás), Buda Bence (középpályás), Jóni Gábor (támadó), Kiss Marcell (csatár) és Baráz Márkó (védő).

Terjék Sándor elmondta azt is, a próbázók között vannak futballisták magasabb szintről, például kárpátaljai magyar labdarúgók, illetve akadémisták, például az Illés Akadémiáról.

Látható a fejlődés

– Nagyon jó a viszonyunk a két, környékbeli nagy klubbal, a Nyíregyháza Spartacussal, valamint a Kisvárdával – fogalmazott a technikai vezető. – Látják azt a szakmai munkát, amit elvégzünk, akiket kölcsön kaptunk, kapunk, azokat úgy adjuk vissza, hogy látható a fejlődés, az előre lépés, éppen ezért az elégedettség kölcsönös.

A cigándiak munkatársa az alábbiakat is hozzátette:

– Tényleg nagyon fontos ez a hét, amely sok mindenről dönt. Mindenki megmutathatja magát, hogy mi van benne, hogy milyen az erőnléte – nyilatkozta Terjék Sándor. – Az elképzeléseink szerint egyértelmű prioritás a helyi utánpótlás, az abból való építkezés, de mindezt úgy, hogy a minőséget sem hagyjuk figyelmen kívül. Egy ütőképes, fiatal csapatot szeretnénk a pályán látni, amelyik minél jobb eredményt érhet el.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzések

Július 14. (szombat), 11.00: Tiszaújváros (NB III) – Cigánd SE

Július 18. (szerda), 17.00: Cigánd SE – Hajdúszoboszló (megyei I. o.)

Július 21. (szombat), 11.00: Balmazújváros (NB II) – Cigánd SE

Július 25. (szerda), 17.00: Cigánd SE – Tarpa (megyei I. o.)

Július 28. (szombat), 11.00: Cigánd SE – Mád (megyei I. o.)

A tények

A cigándiak keretéről

Maradtak: Balla János, Kovács Gergő, Répási Regő, Varga Krisztián, Kiss Gergő, Sánta Kázmér, Timkó Zsolt, Baksa Zoltán, Horváth Attila, Molnár László, Oláh Levente, Svedjuk Alex, Oravecz Zénó, Pásztor Alex.

Távoztak: Toma György (Kazincbarcikai SC), Szöllősi Ferenc (Jászberény), Sánta Tibor (Kemecse).

