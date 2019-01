Középkori időutazás a magyar kultúra napján a Csanyikban

Változatos programok várták a látogatókat a magyar kultúra napján a borsodi megyeszékhelyen. A sorozatba a Miskolci Állatkert és Kultúrpark is bekapcsolódott. 11 órától dr. Lovász Emese régész „Királyi vadászatok a középkorban” címmel tartott előadást. 13 órától etetésekkel egybekötött szakvezetés indult. Ennek során olyan állatfajokkal lehetett megismerkedni, amelyekre a középkorban még királyaink vadásztak, de mára ezek közül sok védettséget élvez.

„Meghívott vendégünk az Anjou-korszak egyik legnagyobb ismerője Magyarországon, ami mindenképpen kötődik Nagy Lajos királyunkhoz. Ennek azért van jelentősége, mert ahol most ülünk, az ő vadaskertje volt” – mutatta be az előadót Molnár Attila, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark vezetője.

Hétköznapunk része

„Fontos, hogy megismerjük, milyen gyökerekkel és honnan indultunk, és mekkora felelősséggel tartozunk. Jó ha tudatosítjuk, hogy mit kell ebből feltétlenül átadnunk utódainknak, hogy méltóképpen tudják értékelni a helyet, ahol élnek. A művészet része a kultúrának, de a kultúra egy tágabb fogalom. A kultúra az, ahogy élünk, viselkedünk és megnyilvánulunk. Ez az év minden napján megjelenik, nem csupán január 22-én. Ma már beszélünk viselkedéskultúráról, öltözködéskultúráról, gasztrokultúráról. Mindezen keresztül tudjuk továbbadni utódainknak a hagyatékunkat és lényeges, hogy ezt minden pillanatban felelősséggel és tisztességgel tegyük”– mondta köszöntőjében Molnár Attila igazgató.

Királyok hobbija

„Nagyon közel áll hozzám a téma, mert a diósgyőri várban töltöttem életem aktív negyven évét és szerte a megyében ásatásokon. Most pedig, mivel nem tudok teljesen elszakadni innen, tudományos szakértőként dolgozom tovább. Nagy Lajos a királynék jegyajándékaként ismert négy saroktornyos lakájos palotáját azért építtette, hogy távol legyen a rengeteg háborútól. Végül is a vadászatok és a pihenés színhelye volt Diósgyőr” – vezette be előadását dr. Lovász Emese, amelyben szó esett a korabeli vadászatok bevett gyakorlatáról, jellemző fegyvereiről, az öltözékekről, segítő, illetve zsákmányállatokról.

„A vadaskert középkori fogalma egyáltalán nem azonos azzal, ahogyan most használjuk. Szabadon éltek a vadak ebben a hatalmas, mégis rendben tartott erdőségben, amely csak a vár felé rendelkezett kerítéssel. A vadgazdálkodás sem volt ismeretlen a 14. században, amivel akkor az erdőóvók foglalkoztak” – tette hozzá.

