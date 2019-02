Közeledik a tél vége? Irány a gyümölcsös!

Mivel a rügyek a nyugalmi időszakban is lélegeznek, a rájuk fagyott jégréteg miatt azonban a keletkezett és megszoruló szén-monoxidban elpusztulhatnak, főleg ha a jégréteg hosszabb ideig marad az ágakon. Védekezésül óvatosan ütögessük vagy rázogassuk meg az ágakat, hogy a jégbevonat letöredezzen róluk. Így járjunk el akkor is, ha vastagabb hóréteg lepné be az ágakat. Ebben az időszakban a legcélszerűbb az idősebb fák ritkító metszése, ilyenkor elsősorban a beteg, száraz vagy túl sűrűn elhelyezkedő ágakat metsszük le. Ellenőrizzük, hogy a fák héjában nem tettek-e kárt a nyulak vagy egyéb rágcsálók! Vigyázzunk, hogy a fagy ne tehessen nagy kárt az áttelelő növényállományban!

Érzékeny a gyökerük

A gyümölcsfáknak elsősorban a gyökerük érzékeny a faggyal szemben. Már -5, -15 fokos hőmérsékleten tartósan károsodhatnak a gyökerek, ennek mértéke a talaj fajtájától is függ. A nehezebb talajokon kisebb a veszélye a gyökerek fagyásának, a talajfelszínhez közeli gyökerek elfagyása ellen talajtakarással is védekezhetünk. A hó szintén védelmet biztosít.

