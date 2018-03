Közadakozásból készült el a szobor Szögligeten

Pénteken látogatták meg a Baja melletti Borotán Katona Szonja szobrászművészt a Szögligetért Baráti Kör tagjai, hogy megcsodálhassák Patócsy Zsófia elkészült, majd’ két méter magas és megközelítőleg két tonna súlyú műkő szobrát.

Az ostrom hőse

Az alkotás fantasztikus összefogás eredménye, ugyanis közadakozásból gyűjtötték össze a szükséges összeget, méghozzá csupán néhány hónap alatt.

Patócsy Zsófia Bebek György felesége volt, s így úrnője Krasznahorkának, Szendrőnek, Pelsőcnek és Szádvárnak is. Utóbbi kapcsán őrzik a környéken élők szívesen az emlékét az 1567-es esemény kapcsán, amikor is Schwendi Lázár kassai főkapitány nagy zsoldoshaddal ostromolta meg Szádvárt, melyet férje távollétében Patócsy Zsófia irányításával védtek a helyiek. Igaz sikertelenül, hiszen végül feladták a várat, de az úrnő nevét így is dalba foglalták hősies viselkedése, no és a vár népének megmentése miatt.

Ennek az ostromnak a 450 éves évfordulójára emlékeztek meg tavaly év elején, amikor is egy szögligeti felvetette: miért nem kap szobrot a hős űrnő a településen, amely szöget ütött a helyi lengyel önkormányzat és a baráti kör motorjának, Bubenkó Gábornak a fejében.

– Akkor ez még csak álomnak tűnt, de mivel a lengyel kisebbségi önkormányzat 750 ezer forintos támogatáshoz jutott, Patócsy Zsófiának pedig van lengyel kötődése a családjában, így ezt az összeget felajánlottuk, és ezzel elindítottuk a gyűjtést – meséli Bubenkó Gábor.

A felhíváshoz pedig nagyon sokan csatlakoztak kisebb- nagyobb összegekkel, de a baráti körnél azt is nagy szerencsének tartják, hogy rátaláltak Katona Szonja szobrászművészre, aki maga is „beleszeretett” az űrnőbe és nagy odaadással készítette a szobrot.

Patócsy Zsófia a Küküllővár református templomának szentélyében nyugszik, ahová Bubenkó Gábort tavaly meghívta a lelkész, miután látta az úrnőről készült kisfilmjét az interneten. A templom felújítása során éppen a szentély statikai vizsgálata folyt, így Gábor egy megnyitott lyukon keresztül vethetett néhány pillantást a sírboltra és a koporsóra, amit nagy élményként emleget.

– Ahogy az idő engedi, elkészítjük a talapzatot, amelyhez néhány fenyőt is ki kell vágni, és akkor útra kelhet a szobor. Mögötte egy szimbolikus várfalat, bástyát jelképező kerítés készül és persze parkosítunk is az avatás előtt – mondta Bubenkó Gábor.

ÉM-HI

