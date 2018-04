Kövér László: Az elmúlt négy esztendő volt a legsikeresebb

Miskolcon vett részt lakossági fórumon Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A fórum előtt válaszolt a jelen lévő sajtó, így az Észak-Magyarország kérdéseire is.

– Azt nyilatkozta korábban, hogy a választás után egy mentális fordulatra is szükség van Magyarországon. Mire gondolt, hogyan értette ezt pontosan?

– Úgy értem, hogy természetesen most április 8-ig nincsen más teendők, minthogy arra koncentráljunk, hogy a választás jól sikerüljön és nem csak a Fidesz-KDNP, hanem az ország szempontjából is. Az ország szempontjából pedig akkor sikerül jól a választás, ha folytathatjuk azt a munkát, amit az elmúlt nyolc évben elkezdtünk. Az elmúlt négy esztendő volt a legsikeresebb a rendszerváltozás óta mindenféle szempontból. Soha nem dolgoztak annyian, mint ma, a jövedelmek soha nem emelkedtek négy év alatt annyit, mint az elmúlt időszakban, a családok támogatására sohasem fordított egyetlen kormány sem annyi figyelmet és pénzt, az agráriumnak is nagyon szép négy esztendeje volt, a megtartó képességgel volt itt mindig baj, most ötvenezerrel dolgoznak többen, mint 7-8 évvel ezelőtt. Tehát minden szépen és jól alakult, csak van egy jelentős probléma, ez pedig a világ, ami körülöttünk van és ebből fakadóan a migránsválság és azok a tervek, amelyeket Európában, az Európai Bizottságban szövögetnek, Soros György hálózatában, amely arról szól, hogyan lehet lecserélni Európa népességét, és hogyan lehet megtörni azokat a nemzetállamokat, amelyek közül egy Magyarország. S nem is csak egy, hanem egy olyan erős nemzetállam, amely ellenáll ezeknek a terveknek. Ha meg tudjuk védeni az országot április 8-án, és meg tudjuk védeni azokat az eredményeinket, amelyet az elmúlt nyolc év együttes erőfeszítéseivel fel tudtunk mutatni, akkor utána el kell talán gondolkodnunk. Az a segítség, amit az emberek megadtak a Fidesz-KDNP pártszövetségnek az elmúlt nyolc évben, illetve 2002-óta, az nagyon sokat ért, létrejött egy nagyon erős politikai szövetség, amelyiknek van egy erős, szilárd értékrendje. De csak akkor tud a politika igazán hatékony lenni, megoldani azokat a súlyos történelmi kihívást jelentő problé­mákat, – példának okáért a népesedést, amely szorosan összefügg a migránsvál­sággal –, ha az az értékrend, amelyről beszélek, az a mindennapi cselekvésben, a közösségeink megerősíté­sében is jelen lesz. Tudomásul kell venni, hogy az emberek gondjain, bajain, a nemzet, a közösségeink problémáin csak nagyon lassan, és csak akkor tud a politika segíteni, ha egyébként mindenki a maga helyén – a pedagógus az iskolában, családapaként otthon a családjában, vagy egyháztagként otthon a gyülekezetében – megteszi azt, ami rá hárul.

– Miért támadják folyamatosan Brüsszelben a magyar migránspolitikát?

– Mert a brüsszeli bürokraták jelentős része Soros György zsebében van. Közismert tény, hogy az Európai Parlamentben a legnagyobb informális frakció Soros György barátainak a frakciója, több, mint kétszáz olyan képviselő van, akit maga a Soros-féle hálózat tart nyilván, mint megbízható „elvtársat”. A brüsszeli központ egyébként maga is abban érdekelt, hogy a világkormányzás nevű program megvalósuljon, hiszen akkor még tovább erősödik a brüsszeli bürokrácia pozíciója, ha példának okáért hatásköröket vesznek el a nemzetállamoktól. Ha pedig az egyik nagyon fontos hatáskör – mondhatnám azt is, hogy amely nélkül nehezen beszélhetünk szuverenitásról – az éppen az, hogy mi dönthetjük el, kivel akarunk együtt élni. Ha ezt mások mondják meg helyettünk, akkor tulajdonképpen megszűnünk önálló államként létezni.

– Mi várható akkor, ha az ellenzék valamilyen módon kormányra kerülhet?

– Külön, külön is alkalmatlanok, de együtt még alkalmatlanabbak, mert szemlátomást egymással sincsenek békés viszonyban és egymással homlokegyenest más elveket vallanak, – már, ha egyáltalán bármilyen elveket vallanak is, mert ez is egy kétséges ki­je­len­tés. Katasztrófába so­dor­nák az országot. De nem ne­kem kell hinni, hanem csak azt visszaidézni, amit Gyurcsány Ferenc mondott, mi­szerint, ha az ellenzék győz, akkor káosz lesz. Szerintem józan ember nem szavaz egy ilyen ellenzékre, aminek magának is ez az önképe, ha­nem egy józan ember a biztonságra szavaz, különösen, ha egy olyan jó négy év van mögöttünk, mint amilyen a 2014-18 közötti időszak volt. 2002-ig mennék vissza csak azért, hogy mindenkit figyelmez­tes­sek. Akkor azt ígérte az ak­kori baloldali ellenzék, hogy sem­mit, amit addig a Fidesz adott az em­be­rek­nek, semmit, ami jó abból, amit négy éven keresztül csinál­tunk nem vesz vissza, nem teszi tönkre. Ehhez képest gyakorlatilag néhány hét alatt egy tollvonással törölt el minden olyan intézkedést, ami addig az embereket szolgálta. Egyet kiemelnék ebből, amely mind a mai napig ható következményekkel jár, ez pedig az akkori lakástámogatási rendszernek a megszűnése, ebből következett egyenes úton 1,3 millió család devizacsapdába való beleesése, mert terelték a kereskedelmi bankok devizahitele felé azokat az embereket, akik szerették volna lakást vásárolni, vagy házat építeni maguknak. Ma is az történne, ha ők kerülnének kormányra, hogy minden olyan intézkedés – legyen szó a családpolitikáról, a nemzetpolitikáról, minden, amit eddig csináltunk – azt a visszájára fordítanának, ebből pedig a migránspolitika a legsúlyosabb esetleges következményekkel járó terület. Megint csak nem nekünk kell hinni, csak megnézni miket nyilatkoztak az elmúlt négy évben e vonatkozásban az ellenzéki pártok vezetői, különböző politikusai, hogyan szavaztak a magyar parlament­ben példának okáért a Jobbik, amikor a magyar alaptörvényt szerettük volna módosítani annak érdekében, hogy megerősítsük a jogi pozíciónkat az illegális migráció elleni küzdelemben, vagy, hogyan szavaztak az Európai Parlamentben. Minden egyes alkalommal gyakorlatilag a brüsszeli „nótát fújták”, azokat a megrendeléseket teljesítették a belpolitikában, amelyet a Soros György-féle hálózat adott. Tehát minden a visszájára fordulna és minden össze is dőlne, bevándorló­országot csinálnának Magyarországból.

– Horváth Imre –

