Kovács Kati indította a nyarat Ináncson

Nyárindító Fesztivált rendezett az ináncsi önkormányzat az elmúlt hétvégén, szombaton. A helyszín a település Közösségi Háza és annak udvara volt.

A programok között szerepelt a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei által előadott, modern feldolgozású Ludas Matyi színmű, a fellépő sztárvendég pedig Kovács Kati énekesnő volt. A Közösségi Házban zajló elő­adások ideje alatt a gyermekek számára az óvónők kézműves foglalkozást tartottak.

Kisvonaton utazhattak

A legkisebbek számára nagy élményt jelentett az is, hogy kisvonat szállította őket a környező utcákon. A szomszédos Hernádszentandrás a BioSzentandrás Nonprofit Kft.-je által előállított biotermékekből tartott bemutatót és vásárt. A helyi „Hobbi Varróklub” is bemutatta saját készítésű textíliáit. Az érdeklődők jelképes áron a helyben készített gasztronómiai finomságokat kóstolhatták meg, mint például kürtős kalácsot, csörögefánkot, lángost. Az időnként szemerkélő eső ellenére valamennyi résztvevő jól szórakozott, számolt be a vidám napról lapunknak Kiss Péter polgármester.

