Kötet a tokaji értékekről, a szőlő- és borkultúráról

A Tokaj és környéke értékei című kötetben a szőlő- és borkultúráról, a térségre jellemző szőlőfajtákról és azokról a különlegességekről írnak, ami világszerte ismertté tette a borvidék nevét.

– Azon szőlőfajták mellett, amelyek a Tokaji borvidékre most jellemzők, kiemeljük a filoxéra előtti őshonos fajtákat is, de nem feledkeztünk meg az épített és kulturális örökségről sem. Ezeket is bemutatjuk a kiadványban – emelte ki Mankovits Tamás. A kötet társszerzője hozzátette: 27 helyi értéket tartanak számon, ami között hungarikumok is szerepelnek.

A Tokaj és környéke értékei kötet egyelőre ötszáz példányban jelent meg, a szerzők igyekeznek minél szélesebb körben elérhetővé tenni. Bíznak abban, hogy a munkásságuk az oktatást is segítheti és a városban tanuló több mint kétezer diák közelebb kerül a helytörténethez. Ezért a kiadvány mellett olyan tablókkal szerkesztenek, ami a helyi értékeket mutatja be.

– EJ –

