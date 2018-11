Kötelező nyelvvizsga elhalasztva?

Kitolnák az egyetemi felvételhez szükséges kötelező nyelvvizsga határidejét 2020-ról 2024-re – jelezte lapunknak az egyik megyénkbeli pedagógus. Legalábbis ezt hallotta az egyik oktatással foglalkozó konferencián a közelmúltban. Utánajártunk, igaz-e a hír, hiszen sok középiskolás aggódik jelenleg is, mert ha nem lesz meg időben a nyelvvizsgája, nem juthat be a felsőoktatásba. Az egyetemek pedig még ennél is jobban aggódnak.

Radikális csökkenés

A Miskolci Egyetem rektora, Torma András nem hallott az oktatási államtitkárság ezen tervéről, de úgy fogalmazott, üdvözölné, ha igaz lenne.

– Aggódóm a magyar felsőoktatásért. Ha 2020-ban bevezetik, hogy csak az nyerhet egyetemi felvételt, akinek megvan a középfokú nyelvvizsgája, a magyar egyetemek létszáma radikálisan lecsökken. Ez pedig az egész magyar társadalomra nézve hátrányosan hat majd. Hiába tudjuk már évek óta, hogy szükség van az idegennyelvre, mi, magyarok szeretünk mindent az utolsó percre halasztani. Igazából nem azzal van baj, hogy emelt szintű érettségihez és nyelvvizsgához kötjük a felsőfokú tanulmányokat, hanem azzal, hogy Magyarországon történelmi okoknál fogva sokáig nem volt divat a nyelvtanulás. A szocializmus alatt azzal, hogy az oroszt kötelezővé tették, ellenállást váltottak ki a diákokban a nyelvtanulással szemben – fogalmazott az egyetemi vezető.

Hangsúlyozta: Nemrég olyan statisztikai adatok jelentek meg, hogy ha már most szeptembertől kötelező lett volna a nyelvvizsga, a vidéki egyetemek csupán a hallgatók felét tudták volna felvenni, a fővárosi intézmények pedig körülbelül a 70 százalékát. Tehát az új szabály a budapesti egyetemeket is súlyosan érintené.

– Az senkinek nem lehet az érdeke, hogy a magyar egyetemekről elfogyjanak a magyar hallgatók – hangsúlyozta Torma András. – Mi nem végeztünk felmérést, de véleményem szerint hozzánk is csak a jelentkezők 60-65 százaléka jutott volna be az idén, ha már most feltétel lett volna a nyelvvizsga. A 2020-as dátum nem tenne jót senkinek. Nagyon sokan még az egyetemi évek végére sem tudnak nyelvvizsga-bizonyítványt szerezni. Ennek bizonyítéka az a több ezer diploma, amit emiatt nem tudunk kiadni – jelezte a rektor.

Jól jönne a halasztás

A gimnáziumi diákok számára valószínűleg nem okoz majd gondot a nyelvvizsga megszerzése, de a szakgimnáziumi tanulók bajba kerülhetnek. Az egyik megyénkbeli szakgimnázium pedagógusát kérdeztük meg a témában, aki kérte, a nevét ne írjuk meg.

Úgy fogalmazott: meglátása szerint a kötelező nyelvvizsga bevezetése után nem a sikeres vizsgák száma lesz több, hanem az egyetemi jelentkezések száma csökken majd le. Bár a vizsgadíj visszatérítése motiváló lehet, jegyezte meg. Az ő véleménye szerint is szerencsésebb lenne az jogszabályt néhány évvel elhalasztani, hogy a diákok és az iskolák jobban fel tudjanak készülni.

– Az iskolánk egyik 11. osztályának szülői értekezletén, a szülők szeme igencsak kikerekedett, amikor megtudták, hogy egyetemre már csak úgy juthatnak be a gyerekek, ha sikeres nyelvvizsgát tesznek. Az a tapasztalat, hogy egy-egy osztályból a diákok egyharmada szerzi meg érettségiig a nyelvvizsgát. Bár sokan úgy vannak vele, hogy maradnak még egy évig szakmát tanulni, és az alatt sajátítják el az idegen nyelvet megfelelő szinten. Igaz, ehhez nagyon motiváltnak kell lenni – hangsúlyozta a pedagógus.

Az oktatási államtitkárságot is megkérdeztük, hogy tervben van-e a kötelező nyelvvizsga határidejének megváltoztatása, de választ egyelőre nem kaptunk.

Hegyi Erika

