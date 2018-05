„Köszönöm, Borsod!” – Újra az Ongropacknál járt Orbán Viktor

A látogatáson készült rövid videót és fotókat a Facebook-oldalán tette közzé a kormányfő.

A választást megnyertük, hálásak vagyunk a biztatásért, köszönjük a bizalmukat”

– hallható a videón.

Mint azt Orbán Viktor jelezte, ilyenkor néhány helyre, amelyeknek szimbolikus jelentőségük van, el szokott menni, hogy köszönetet mondjon ezért.

Azt is felidézte, hogy a március végi üzemátadáson három fontos dologról beszélt. Elsőként említette az ország megvédését, amit ma is tart. Másodikként azt ígérte: mindenkinek lesz munkája, ezt is tartja – hangsúlyozta. A harmadik pedig, hogy egyre jobban meg fogja érni dolgozni, és ezt tudjuk is tartani – tette hozzá a miniszterelnök, végezetül sok erőt és jó egészséget kívánt a jelenlévő dolgozóknak.

ÉM

