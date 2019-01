Kosárlabda örökre Szerencsen

Szerencsen az egyik legnépszerűbb sportág a kosárlabda és így volt ez évtizedekkel ezelőtt is. A Szerencsi VSE Kosárlabda Szakosztályának sportolói persze cserélődnek, ez azonban nem kizáró ok arra nézve, hogy a „régiek” is megcélozzák a kosarat, ha arra alkalom kínálkozik. Most nem csak egy-egy célba dobásra kínálkozott alkalom.

Hagyományteremtés

A csapat egykori tagja, Kun Dávid kezdte szervezni azt a „Szerencs Forever Kosárestet,” amelyen – két csapatot alkotva – egykori játékosok küzdöttek egymás ellen, amolyan jó buli gyanánt.

– A mérkőzés hagyományteremtő céllal indult útjára, az ötletet egy többiekkel történt beszélgetés követte – mondja Kun Dávid. – Úgy gondoltam, remek lenne egyszer összehozni Szerencsről elszármazott, egykori kosaras harcostársakat egy jó kosarazásra, illetve azt követően egy kis mulatságra, együttlétre. Nekem mindig is szívügyem volt a szerencsi kosár élet, ettől a kosaras közösségtől nagyon sokat kaptam. A rendezvény célja, hogy egy évben legalább egyszer összehozzam a régen látott, Szerencsről elszármazott azon kosarasokat, akik sokat tettek és tesznek a mai napig Szerencs város kosárlabda életéért. Szándékaim szerint minden évben két ünnep, karácsony és szilveszter között kerül majd megrendezésre ez az alkalom, lévén a legtöbbünk ez idő tájt tartózkodik szülővárosunkban, Szerencsen. Az első alkalommal a 30 év feletti korosztályt céloztam meg, 24 egykori csapattárs jelent meg a rendezvényen. A jövőben szeretném kibővíteni fiatalabb korcsoportokkal is az eseményt.

A meccs remek hangulatban zajlott, a résztvevőket Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor polgármester köszöntötte, majd a mérkőzés végén a csapattagok és a program segítői kézjegyükkel láttak el egy kosárlabdát, egyfajta emlék gyanánt.

ÉM

