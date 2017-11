Kosárlabda NB I/B: Idegenben nyert a Phoenix

Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 9. forduló

Falco KC Szombathely U23 – Tiszaújvárosi Phoenix KK 75-85 (17-15, 17-24, 17-22, 24-24)

Szombathely, 100 néző. V.: Szalai Zs., Benedek Z., Németh S.

Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (6), Szilasi (4), Gáspár B. (24/3), Jackson (19), Endrész (6). Csere: Pöstényi (4), Orosz (6), Kovács Z. (6), Szabó N. (-), Kiss B. (10), Katlan (-). Edző: Szendrey Zsombor.

Szendrey Zsombor: – Tuduk, hogy jó utánpótlásműhely csapat ellen kell játszanunk, ez be is igazolódott. Nem volt könnyű mérkőzés, de hála Istennek magunk mögött tudtuk hagyni a hosszú út fáradalmait. Nagyobb különbség is kijöhetett volna a meccsből, nem rajtunk múlt, hogy csak 10 pont lett közte.

– ÉM –

