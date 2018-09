Kosárlabda bázis ,,született” Miskolcon

A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában jártak kedden a DVTK Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia képviselői, ahol a két szervezet vezetője, az oktatási intézmény részéről Vucskó Zsuzsanna igazgató, a sportklub részéről pedig Király Sándor akadémiai igazgató együttműködési szerződést írt alá. A diósgyőriek nem érkeztek üres kézzel az eseményre, kosárlabda palánkokat, labdákat, és egyéb sporteszközöket adtak át az egyik iskolai testnevelésórán, alsó tagozatos diákoknak.

– Ez a harmadik olyan miskolci alapfokú oktatási intézmény, amelyikkel megállapodtunk arról, hogy a jövőben a diósgyőri leány kosárlabda utánpótlás bázis iskolájaként tekinthetünk rájuk – jelentette ki Király Sándor, aki arra a kérdésre, hogy ez miben ölt testet, így felelt: – Az iskolákkal történt megállapodásokkal párhuzamosan, az adott intézmény legalább egy pedagógusával is szerződést kötünk, arra irányulóan, hogy az iskolában kosárlabdára felkészítő, külön foglalkozásokat tartson, jellemzően 2.-3.-4. osztályosok számára. Az ezeken az edzéseken résztvevő gyermekek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által indított kosárlabda palánta programban vesznek részt, és egy iskolai, vagy ha így jobban tetszik sport évadban 4 alkalommal játékos versenyeken is elindulnak. A cél az, hogy minél több gyermek sajátítsa el a kosárlabdázás alapjait, és közülük a legügyesebbek idővel – kilépve az iskola falai közül – a sportklub keretein belül, a regionális, országos bajnokságban, az U11-es korosztályban folytassák a sportolást.

Király Sándor azt is elmondta, hogy korábban két miskolci alapfokú oktatási intézménnyel, a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, valamint a Szabó Lőrinc Általános Iskolával kötöttek a mostanival megegyező tartalmú megállapodásokat, de a mostani szerződés aláírásával még nem zárult le a bázis iskolák kialakítása.

– Még legalább két iskolával mindenképpen szeretnénk szerződni – jelentette ki Király Sándor, aki arra a kérdésre, hogy lehet-e tudni, hogy kikkel, így válaszolt: – Megvannak az ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések, de még korai lenne erről beszélni. Az is lehet, hogy az öt helyett hat, vagy hét iskola lesz, hiszen nem csak mi kereshetünk meg intézményeket, mindez fordítva is megtörténhet. A lényeg, a cél az, hogy minél több fiatal kerüljön be az országos szövetség által az előző évadban elindított programba.

A DVTK kosárlabda akadémiájának igazgatója azt is elmondta, hogy a középfokú oktatási intézmények közül négy miskolci iskolával már tavaly, illetve még korábban partneri viszonyt alakítottak ki, így a Herman Ottó Gimnázium, a Földes Ferenc Gimnázium, a Diósgyőri Gimnázium, a Lévay József Református Gimnázium is a leány kosárlabda utánpótlás bázisának számít, ugyanis a legtöbb fiatal kosárlabdázó ezekbe az iskolákba jár.

– Iskolánkban eddig is jelentős szerepe volt a kosárlabdának, hiszen több olyan pedagógus tanít nálunk, aki kosárlabda-edzősködéssel foglalkozik a szabadidejében. Ezzel a mostani szerződéssel tulajdonképpen megerősödött ez az irány – mondta Vucskó Zsuzsanna, a Diósgyőri Nagy Lajos király Általános Iskola igazgatója.

