Korunk népbetegsége a rák

Borsod-Abaúj-­Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Onkológiai Osztály. A hosszú folyosón sápadt arcú emberek állnak vagy üldögélnek, és várnak. Dr. Oross Endre megbízott osztályvezető főorvos azt mondja, sok betegük van.

Mitől alakulhat ki a rosszindulatú daganat az ember szervezetében?

Sajnos azt kell hogy mondjam, nem tudjuk. Persze, ha vannak rizikótényezők, dohányzás, alkoholizálás, rendszertelen életmód, akkor azt gondoljuk, hogy ez az oka. Vannak betegségek, amiket ma már úgy gondoljuk, hogy meg lehet előzni, például a HPV-vakcina beadatásával a méhnyakrák; és a szűrővizsgálatokon való részvétel is nagyon fontos. De hogy egyes embereknél egyes daganatos megbetegedés miért alakul ki, nem tudjuk. Lehetnek hajlamosító tényezők is, meg a nemtörődömség is szerepet játszik. Annak idején, amikor az emlőszűrés elindult, népszerű vizsgálat volt, mégis voltak olyan régiók, falvak, ahol nagyon kevesen vettek részt az egyébként ingyenes vizsgálaton. Talán a sajtó is hibás kicsit, jobban hangsúlyozhatná, többet foglalkozhatna a prevencióval. Fontos, és rendelkezésre áll a nőgyógyászati szűrővizsgálat, az emlővizsgálat. A tüdőszűrésnél a TBC megszűnésével elég lenne a rizikócsoportokat szűrni – azokat, akik dohányoznak, akik kockázati tényezőknek vannak kitéve. A vastagbélszűrés pedig talán elindul, országos kampány lesz rá, hiszen a vastagbéldaganat is vezető helyet foglal el a megbetegedések között.

A daganatos megbetegedések közül most melyik a leggyakoribb?

Nemek között is van különbség. Nőknél sajnos az emlőrák, a méhnyakrák. Korábban a nők körében elenyésző volt a tüdőrákosok száma, ám a dohányzás elterjedésével ez is egyre gyakoribbá vált. A vastagbél­rák előfordulása is gyakori. Férfiaknál a hasnyálmirigyrák, aztán idősebb korban a prosztatarák, de ez kicsit kilóg a sorból, mert jól kezelhető. Gyakran előfordul, hogy az idős embernek bár prosztatarákja van, mégsem abba hal bele, hanem valamilyen más, például érrendszeri megbetegedésbe.

Van olyan daganatos megbetegedés, ami gyors lefolyású?

Vannak, amelyek igen gyorsan leépítik a szervezetet. A hasnyálmirigy-daganat az, amelynél a klasszikus hagyományos gyógymódokat tudjuk alkalmazni, tehát a kemoterápiát, a sugárkezelést. Sajnos a hasnyálmirigyrák túlélési esélye még mindig egy év alatt van, kezelés mellett is. Nemrég volt olyan esetünk, hogy a diagnózistól számítva két hónap alatt ment el a beteg.

Mitől alakulhat ki a hasnyál­mirigyrák?

A daganatok között ez a betegség amolyan „szürke szamár”. Nemrégiben a táplálkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás mellett a kávé is szóba került mint fő okozó, aztán ezeket megcáfolták a kutatók. Rejtély, hogy mi lehet az oka. Éppen ezért nem is nagyon tudunk tanáccsal élni az elkerülés érdekében. Alattomos, mert sokáig nem okoz tüneteket, és késői stádiumban kerül az onkológiára a beteg.

Okozója lehet-e a daganatos megbetegedésnek a túlzott megfelelni akarás? Igaz-e, hogy az állandó feszültségben élő ember könnyebben betegszik meg?

Ha az ember sok időt, évtizedeket tölt el az onkológián, akkor valóban lesz egy olyan benyomása, hogy azok az emberek, akik állandó feszültségben élnek, nagyobb rizikót hordoznak, akik a stresszt elfojtják, ahelyett, hogy kiadnák magukból, könnyebben megbetegednek. Az úgymond „munkaalkoholisták” is veszélyeztetettek, azok, akik reggeltől estig a munkájuknak élnek. Van betegem, akinél tüdőrák alakult ki, és mivel más rizikófaktor nem volt az állandó feszültségen kívül, arra tudok gondolni, hogy ez betegítette meg.

A táplálkozásról mit gondol? Feltétlenül változtatnia kell a daganatos betegeknek az étrendjükön?

Fontos az egészséges táplálkozás. De nem kell drasztikusan változtatni. Volt olyan gyomordaganatos beteg, ahol a család áttért a vegetáriánus étkezésre. Az idős férfi ettől teljesen legyengült, a végén ebbe halt bele. Azt lehet mondani, hogy ha valaki 50-60 évig egy bizonyos étrenden él, továbbra is folytathatja. A húsfogyasztás nem táplálja a daganatot. Sem a cukor.

Menyire játszik szerepet a genetika?

A hajlamot lehet örökölni, de azt kell mondjam, hogyha valakinek hajlama van bizonyos megbetegedésre, attól még nem biztos, hogy megbetegszik. Végigélheti valaki úgy az életét, hogy megvan a daganatra való hajlama, de nem alakul ki nála.

