Korszerű rendelő várja a betegeket februártól Forrón

Még folyik a burkolás, de hamarosan azzal is végeznek. Rakaczki Zoltán, Forró polgármesterétől megtudtuk, a beruházást több mint 51 millió forint uniós forrásból sikerült megvalósítani, ebben már benne van az eszközbeszerzés is. Kicserélték a nyílászárókat, megtörtént a külső szigetelés, a homlokzat felújítása, a teljes gépészeti felújítás és a vizesblokkok korszerűsítése. A tetőn napkollektort helyeznek el. Februárban már költözhet is vissza a megújult épületbe az egészségügyi ellátás: felnőtt- és gyermekrendelő, fogászat és védőnői szolgálat.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA