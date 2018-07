Kormánymű felújítás ára? Itt megtudod mennyi az annyi

1. Talán a legfontosabb: Bontóból kormányművet ne!

Csakis a legutolsó esetben vásároljunk bontóból kormányművet. De ha a kocsit a következő 1 évben is mi akarjuk használni, akkor ezzel a lehetőséggel egyáltalán ne is számoljunk! Nem tudhatjuk biztosan, hogy mit kapunk a pénzünkért, hiszen a kormánymű belsejében kopó alkatrészek vannak és kívülről nem lehet megállapítani, hogy ezek milyen állapotban vannak. Könnyen előfordulhat, hogy csak a pénzünket dobjuk ki az ablakon. Egyrészt kifizetjük a ki és a beszerelés költségét, másrészt lehet hogy egy ugyanolyan kopott kormányművet kapunk, ami csakis használat közben fog kiderülni. A kormánymű kopó alkatrész! És ha nem szerencsésen választottunk, bukjuk a bontott kormánymű árát és a kibeszerelés költségét is! Alig néhány ezer Ft többletet jelent csupán egy kormánymű felújítás, amihez 1 év garanci jár, és jobb helyeken ki, és beszerelési garancia is.

2. Olvassunk nyilvános visszajelzéseket kormánymű felújító cégekről!

Amikor olyan dologgal találkozunk, amiben nincs tapasztalatunk, bizony jól jönne néhány baráti jótanács, útmutatás, hogy merre is induljunk el. Szívesen fordulnánk olyan szakemberhez, akiről mások pozitívan vélekednek, akivel elégedettek voltak.

Ha a környezetünkben nincs olyan, aki ebben a témában segítségünkre lehet, keressünk nyilvános visszajelzéseket az interneten. Részesítsük előnyben azokat a cégeket, akik láttatni engedik a róluk írt véleményeket és válasszuk ki a számunkra legszimpatikusabbat! A kormánymű felújítás szakértelmet kíván. Kevesen gondolnák, hogy egy “sufni” megoldás mennyi bosszúságot és késöbbi ráfizetést von maga után.

3. A számla fontos? Nagyon is!

Mielőtt a kormánymű felújítása megkezdődik, mindig egyeztessünk, hogy a kormánymű felújítás ára, számlával együtt értendő-e. Nem ritkán előfordulnak nézeteltérések! Ragaszkodjunk minden esetben a számlához, hiszen az egyben a garancialevelünk is! Legyen biztosítékunk arra az esetre is, ha elsőre nem sikerül a kormánymű felújítása. Számla nélkül nincs garancia!! Garancia nélkül, marad a reménykedés hogy a kormánymű javító majd néhány hónap elteltével is egyetért majd velünk abban, hogy az ismételt javítás pedig az Ő költsége lesz.

4. Ki-, beszerelési garancia!

Léteznek olyan cégek, akik garanciát vállalnak a kormánymű ki- és beszerelésére is. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen okból elsőre nem sikerül tökéletesen a javítás és az alkatrészt újra ki kell szerelni az autóból, ennek a költségét nem ránk terhelik. Forduljunk olyan kormánymű felújító céghez, aki teljes körű garanciát vállal! Biztosak lehetünk benne, hogy minőségi munkát fogunk kapni és az alkatrészünk jól fog működni!

5. Minimum 1 év garancia!

Ha a kormánymű felújítás során minden alkatrész gyári minőségűre ki van cserélve és a munka jól van elvégezve, minimum 1 évig nem lehet gondunk ezen a téren. Olyan céget keressünk, aki vállal legalább 1 év garanciát, korlátlan kilométer futás mellett!

6. Ingyenes szállítás!

Ha Budapesten élünk, könnyebb dolgunk van, egyszerűbb eljuttatni az alkatrészt a felújító céghez, hiszen több lehetőség is rendelkezésünkre áll. De például egy kormánymű felújítás Miskolcon már nem olyan egyszerű. Itt marad az utazás vagy a postázgatás. Viszont mind a kettő komolyabb költségeket von maga után. Egy nagyobb csomag oda vissza szállításának ára 12000 ft körül van. Ezt szintén megspórolhatjuk, ha olyan céghez fordulunk, aki leveszi ezt a terhet a vállunkról. Nekünk egyetlen dolgunk van, becsomagolni az alkatrészt. A futár házhoz jön, csak át kell adnunk a csomagot és pár napon belül készen visszakapjuk.

7. Fontos részlet, a gumiharang!

Nagyon sok esetben a gumiharang elszakadása, elhasználódása okozza a kormánymű meghibásodását. Fontos, hogy ez az alkatrész ki legyen cserélve! Ha visszateszik a régit, a probléma hamarosan újra jelentkezni fog! Kérjünk új gumiharangot a felújítás mellé!

– PR cikk –

