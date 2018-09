Korlát akadályozza majd a parkoló használatát Miskolcon

A repülőtér környéki ipartelepet köti majd össze a belvárossal az a kerékpárút, amelynek készültét élőben végigkísérhette már minden miskolci, illetve a városba érkező, aki a nyomvonal környékén megfordul.

A felfestés már kész

Hangsúlyozandó, hogy – mint írtuk – még korántsem állítható, hogy átadásra kész lenne a kerékpárút, a felfestés már legtöbb helyen kész, de a jelzőtáblákat és a szükséges korlátokat még szinte sehol sem helyezték el. Ez azonban már most okoz, okozhat anomáliákat és veszélyt jelenthet mind a kerékpáros, mind a gyalogos közlekedésben, nem is beszélve az autósokról, akik persze a legerősebb tényezőnek számítanak ezekben a szituációkban. Érdemes tehát odafigyelni a várható új közlekedési helyzetekre, amelyek már körvonalazódnak a kerékpárút élénk sárga felfestése nyomán, főként az amúgy is forgalmas belvárosban és környékén.

A kerékpárút – ha jól van elkészítve – a kerékpárosok érdekeit szolgálja, de ugyanakkor sokszor az autósokét és a gyalogosokét nem, mert tőlük vehet el területet. És ekkor alakul ki az anomália.

Fel a járdára!

Ez fordul elő egy alig száz méteres szakaszon a Búza tér mellett a Zsolcai kapu bal oldalán a Gömöri felüljáró felé haladva. A kerékpárút – a felfestés szerint – a Búza téri vásárcsarnok melletti utcából kanyarodik ki, és a Katalin közig a járda és a korábbi autó­parkoló helyén vezet.

A korábbin erős a hangsúly, mert ezen a szakaszon immár nem szabad gépjárművel megállni. Első lépésként le is szedték az oszlopról a fizetőparkoló jelzést, ám ez még nem jelenti azt, hogy ne lehetne megállni autóval az említett szakaszon. Megállni tilos tábla ezt nem tiltja.

Mondják, ezt a helyzetet oldja meg majd az út szélére tervezett korlát, amely – amint elkészül – megakadályozza, hogy felálljanak az autók a korábbi parkolóhelyre, amely immár kerékpárút. Azt persze nem tudjuk, hogy az adott utcán működő kereskedelmi egység tulajdonosait megkérdezte-e valaki, hogy mit szólnak ahhoz, hogy ezentúl nem állhatnak meg a vásárlók a bolt mellett.

És a gyalogosok?

A másik érdeksérelem – és ez talán a fontosabb – a gyalogosoké, mert a járdából egy jókora részt vesz el az egyetlen sárga vonallal elválasztott kerékpárút. Ez komoly balesetveszélyt rejt magában, hiszen a megmaradt keskeny részen nem könnyen fér el egymás mellett mondjuk két szemből érkező, gyerekkocsi toló, vagy gyermeke kezét fogva sétáló anyuka. Úgy tűnik, több szempontból is jobb lett volna más helyet találni a kerékpár­út ezen szakaszának.

ÉM-SZB

Kerékpárút lesz a parkolók helyén Miskolcon Miskolc - A kerékpárút kialakításával párhuzamosan megszűnik néhány parkolóhely a Zsolcai kapuban. Bringával jártuk be az elmúlt napokban a Bosch ipartelepet a belvárossal összekötő, még épülő kerékpárút eddig elkészült szakaszait. A bejárás alkalmával nekünk is feltűnt – és közösségi portálokon,... Tovább a cikkhez

Kipróbáltuk az épülő kerékpárutat Miskolcon Miskolc - Jövőre készül el minden szakasza az új kerékpáros útvonalnak. A Bosch és a Katalin utca között épülő kerékpárút egy szakaszáról készített kép járta be az internetet a múlt héten. A fotó készítője értetlenségét fejezte ki azért, hogy a felfestett kerékpárút „egy lezárt kis kavicsos magán... Tovább a cikkhez

Plusz tíz kilométer bringával Miskolcon Miskolc - Megnéztük: épülnek az új, miskolci kerékpárút első szakaszai. Megkezdődött a héten annak az új kerékpárútnak a kivitelezése, amely a Bosch ipartelepet kötheti össze a belvárossal. A munkálatok a Bulcsú utcán kezdődtek, éppen ott, ahonnan a közelmúltban lakossági panaszt kapott szerkeszt... Tovább a cikkhez

Bicikliút miatt aggódnak Miskolcon Miskolc - Kerékpárutat épít az önkormányzat a Bosch ipartelep és a Katalin utca között. Az út tervezett nyomvonalával kapcsolatos aggályaikról írtak levelet szerkesztőségünknek Bulcsú utcai és Szentpéteri kapui társasházakban élők. Azt sérelmezik, bár előttük is elhalad az új bicikliút, nem kapta... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA