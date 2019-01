Korcsolyázni márpedig nagyon jó!

Aki a múlt század 70-es éveiben vidéki- és ráadásul városi gyerekként szeretett volna megtanulni korcsolyázni, annak finoman szólva is korlátozottak voltak a lehetőségei.

Sulikori

Valahogy úgy tartja az emlékezet, hogy akkor még világosan elkülönültek egymástól az évszakok, így a mi környékünkön is télen tél volt. Hóval, hideggel. Jégpálya viszont kevés szabad vízterület híján alig. A deresebb hajúak emlegetik az időszakot, hogy pár évtizede a DVTK Stadion salakpályáján csináltak jégpályát, ami nagy népszerűségnek örvendett és a Hámori-tó jegén is sokan csúszkáltak.

Szerencsére nekünk az általános iskolában a belváros szívében ott volt Mérkőy Tibor tanárunk, aki reggel és este is ott állt a salakos kézilabdapálya szélén és egy slaggal rendületlenül és kitartóan locsolt. A tartós mínuszokban bízva nem kellett róla balladát írni, hogy „amit fellocsolt estére, elolvadt reggelre”, ezért eljött az idő, amikor a tantestület jelet adott, a tanuló ifjúság merészkedjen neki a korcsolyázásnak. Így tanultam meg korcsolyázni, majd a miskolci műjégpálya megnyitásával áttettük a székhelyünket a Sportcsarnok mellé, és gyakorlatilag péntektől vasárnapig délutánonként ott róttuk a köröket.

Hiányzó pályák

A szabadtéri korcsolyázás ma is népszerű, csak a terepét kell megtalálni. A lap fotóarchívumában keresgélve a miskolci komlóstetői iskolában készült pár éve ilyen kép, de érdeklődésünkre elmondták, az utóbbi években már nem készítettek jégpályát az iskola udvarán.

Tiszlavicz Csaba, a prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója elmondta, az iskola területén korábban sem volt jégpálya, mert a falu területén van egy kisebb tavacska, ha befagyott, korábban ezt használták, még lámpákat is vittek ki, hogy éjszaka tudjanak korcsolyázni. A bitumenes pályájuk viszont olyan állapotban van, hogy azon nem lehet jeget hizlalni.

Jó lenne – ha az időjárás megengedi –, ha ilyenkor lennének jégpályák az iskolák udvarain ahol erre lehetőség nyílik. Sárospatakon és közelében jelenleg nincs olyan iskolai jégpálya, amelyet a tanulók szabad idejükben használhatnának. Az iskolaudvarok felújításával, némi átalakítással alkalmassá lehet őket tenni arra, hogy a tanulók korcsolyázni tanulhassanak. Így az iskolai oktatás részévé lehetne tenni a korcsolyázást, akár csak az úszást. Ilyen jellegű oktatásra jelenleg a sátoraljaújhelyi műjégpályán van lehetőség, de ez az újhelyi diákok számára érhető el jelenleg a távolság miatt.

Pedig korcsolyázni jó. Mert szórakoztató és egészséges. Főleg a szabadban. A korcsolyázás növeli koordinációs képességünket és egyensúlyérzékünket is javítja, hiszen az éles pengéken megállni elsőre nem is olyan könnyű feladat. Másrészt ezt a sportot szinte bárki végezheti, hiszen csak kis mértékben terheli az ízületeinket. Egyensúlyunk megőrzéséhez számtalan olyan parányi izom járul hozzá melyek létezéséről talán nem is tudunk. Korcsolyázás közben ezek a többnyire, a bokánkon, a combunkban, csípőnk körül és derekunkon lévő izmok folyamatos igénybevételnek vannak kitéve, így természetesen meg is erősödnek. Ráadásul korcsolyázás közben több kalóriát égetünk, mint gondolnánk. 65-70 kilós ember lassan csúszkálva átlagosan akár 380-400 kalóriát is elégethet óránként.

Vigyázni muszáj

A szabadtéri korcsolyázás azonban bizonyos esetekben nem veszélytelen mulatság, hiszen a szabad vizek felületén keletkezett jég csak megfelelő vastagság esetén biztonságos.

Ami a „kellő szilárdság” fogalmát illeti, azzal kapcsolatosan a katasztrófavédelem honlapján található információk számítanak iránymutatónak. Ezek szerint a fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető: 8 centiméter vastagságú jég egy felnőttet bír el, a mintegy 12 centi vastagságú jég egy csoportot is elbír és sportolásra is alkalmas. A szánkók és fakutyák alkalmazásához nagyjából 18 centiméter vastagságú jég szükséges.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén valamint folyóvizeken.

