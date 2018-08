Korábban is voltak már problémák a Morandi-híddal

– A sumákolás lehet az ok – mondta egymástól függetlenül mind a két, Olaszországban élő ismerősünk a genovai katasztrófával kapcsolatosan. Mindketten oda mentek férjhez, és mindketten éppen itthon vannak, a Balatonon nyaralnak a gyerekeikkel.– Itthon hallottuk a szörnyű hírt. Vannak ismerőseink Genovában, azonnal érdeklődtünk is, hogy nincs-e bajuk, de szerencsére egyikük sem volt a közelben – mondta lapunknak Edit Adorni, aki a szomszédos Lombardia régióban, Cremona megyében él egy kisvárosban. Nincsenek arrafelé magyar ismerősei, csak olaszok.

Sokszor bedugult a forgalom, ami nem tesz jót az elhasználódott anyagnak.” Kerékgyártó Mária

Azóta sem történt semmi

Edit azt mondja, sok mindent beszélnek a hídról, már két évvel ezelőtt is jelezték, hogy veszélyes. – Most megkezdődött a felelősök keresése, az ujjal mutogatás. Egy darabig majd beszélnek róla, aztán egy újabb katasztrófáig nem lesz semmi – tette hozzá. Edittől megtudtuk, az ő kisvárosukban másfél éve lezártak egy hidat a Pó folyón, mert veszélyes, ám azóta sem történt semmi, pedig nagy a tiltakozás miatta.

Megjegyezzük, a baleset napján mindenki a szélsőséges időjárást okolta a történtekért. – Én is olvastam erről, de a híddal problémák voltak, dolgoztak is rajta, ám úgy látszik, felületesen.

Nem csak Genovában

Kerékgyártó Mária is hosszú évek óta Olaszországban él, egy kicsit távolabb, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében. – Soha nem mentem keresztül azon a hídon, de minket is megráztak a történtek – mondta lapunknak. Élnek magyar ismerősei Genovában (van egy Facebook-csoport, amelyet olaszországi magyarok működtetnek), de nem sikerült kapcsolatba lépni velük. A csoportlevelezésből kiderül: tudvalévő, hogy korábban is voltak problémák a híddal. – De nem csak Ge­novában, több más helyen is, csak elsumákolják – jegyezte meg. – Egy 50 éves hídról van szó, ahol sokszor bedugult a forgalom ezen a nyáron, és ez nem tett jót a már elhasználódott anyagnak. Már egy 2009-es vélemény szerint sem erre a súlyra tervezték a hidat – idéz Marika a Facebook-csoportból.

