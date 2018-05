Könyvtári Majális és Móra-nap Miskolcon

Negyedszer kapcsolódik a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a város napjához a Könyvtári Majális révén.

Családi program

A szabadtéri könyv(társas) fesztivál ezúttal is különböző játékkal, színpadi produkciókkal és mézédes jutalommal várja a családokat, baráti társaságokat. A május 12-ei, szombati rendezvény sajtótájékoztatóján az is elhangzott: ebben az évben más módon is hozzájárulnak a városünnephez – például az avasi könyvtár újjászülető, május 11-ei Móra-napjával.

A Miskolc napját, május 11-ét övező programsornak lényeges eleme lett a Könyvtári Majális, ami most negyedszer várja igazi családi programmal, szórakoztató, irodalmi kötődésű játékokkal a Népkert mellett található II. Rákóczi Ferenc Könyvtár előtti térre az érdeklődőket.

A sajtótájékoztatón Papp Ferenc városi kulturális főreferens és dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója is azt hangsúlyozta, milyen fontos kultúra- és ezáltal (városi) közösségszervező feladatuk van a könyvtáraknak. Családbarát programjaik nemcsak a társadalom legkisebb közösségét, de a nagyobbakat is szolgálják, beleértve az egész város közösségét is. Természetesen programjaikat, így a Könyvtári Majálist is a könyvekre, az olvasásra építik, méghozzá úgy, hogy kellemes időtöltést kínáljon minden korosztálynak, amiből kikerülnek olvasói: tehát 0-tól 99 éves korig. A főreferens szerint igazi családegyesítő és -erősítő programról van szó.

Ki mit tud? És mézeskalács

A programok részleteiről Miklós Katalin, a Gyermekkönyvtár vezetője szólt, kiemelve, május 12-én, szombaton délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet játszani egyedül, a családdal, barátokkal, most szerzett ismerősökkel – vagy épp versenyezni másokkal. Lesz zene és próza is a színpadon, méghozzá mindenből minőségi.

Ahhoz már el kellett olvasni néhány könyvet, hogy jól szerepeljünk a Mesés Ki mit tud?-on, és sikeresek legyünk a nyomkeresésben, aminek mézédes lesz a jutalma – hiszen Jancsi és Juliska mézeskalácsát kell megtalálni. Vig Balázs meseíró találkozik gyermek és/vagy felnőtt olvasóival, és segítségével Todó és a többiek kitalálnak – és kitálalnak…

Az idén egy kicsit még zöldebb lesz a program: kinyitják a nagy Zöld könyvet, amiből sok érdekesség kiolvasható a szerző, Gévai Csilla író, képzőművész segítségével. Itt lesz Berényi László egyetemi docens, aki a megújuló energiákról szól, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak jóvoltából természeti ismereteinket is gazdagíthatjuk, és eljönnek a Miskolci Állatkert és Kultúrpark munkatársai is, méghozzá nem egyedül: kis állatokat is hoznak magukkal.

Természetesen lehet majd kézműveskedni a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tagjainak

közreműködésével, vagy saját kicsi könyvet készíteni a könyvtár munkatársainak segítségével. A folyamatos kavalkád fontos, és ezúttal záróeseménye a már hagyományosnak tekinthető Kolompos-koncert, hiszen a népzenére épülő nyitómulatságot kicsik és nagyok is nagyon szeretik.

Mórára emlékezve

Tumikné Csurák Ágnes városi hálózati osztályvezető kiemelte, a könyvtár már hétfőn elkezdte a készülődést a város napjára, hiszen a Tompa Mihály Könyvtár – a könyvtárak közösségépítő, közösségtámogató szerepének, lehetőségeinek szép példájaként – a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klubbal közösen ekkor tartotta helyismereti, a Martin-kertvárost és Szirmát bemutató napját.

1933. május 16-án járt Móra Ferenc utoljára Miskolcon, ezért az író nevét viselő avasi könyvtár mindig ilyentájt tartotta meg emléknapját. Most egy picit előrébb hozzák, a Móra-napot, hogy csatlakozhassanak a város napjához. Május 11-én, pénteken délelőtt 11 és délután 3 óra között egy

megújult rendezvénnyel emlékeznek az íróra, munkásságára és Miskolcon töltött boldog napjaira. Avasi óvodások adnak elő mesét, majd Vészits Andrea, az író dédunokája az Aranykoporsó című regény keletkezéséről beszél. Azért, hogy a Diocletianus császár korában játszódó történetbe minél inkább bele tudják élni magukat a kisiskolások, a Colonia Rostallo Római Hagyományőrző Társaság tart rendhagyó történelemórát, bemutatva a római katonák fegyvereit, ruházatát, és persze néhány hatásos fegyverforgatási trükköt. Végül a Kalamajka Bábszínház szórakoztatja a kicsiket – és minden érdeklődőt, hiszen – természetesen – nemcsak az iskolások, hanem minden érdeklődő előtt nyitott.

