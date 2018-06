Könyvtárba csalogató hancurka és babusgató

Kinek írják a könyveket? És ahol sok van belőlük, azaz a könyvtárban, mit keresnek az olvasók? A könyvhéthez kapcsolódva kérdeztük dr. Prokai Margitot, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóját.

Törzsolvasók

Megtudtuk, az utóbbi időben rendkívül megerősödött a babák és mamák könyvtári jelenléte. Ehhez olyan programok kellettek, ringatók, babusgatók, babahancurkák, melyek becsalogatták őket a könyvek közé. A nagyobb gyerekeknek szóló rendezvényeknek szintén az a céljuk, hogy már az óvodások és kisiskolások is felfedezzék maguknak a könyvek csodálatos világát.

– A nyugdíjasok is kedvelik a könyvtárat, mert ez a generáció, amely még szeret sokat olvasni, és ráér – sorolja. A fiatalok is felbukkannak. Olyannyira, hogy tavaly, tavalyelőtt a toplista élén nekik szóló ifjúságikönyv-sorozat szerepelt, Leiner Laura: Szent Johanna gimije. Több mint ezren kölcsönözték. A kötelező olvasmányok miatt is jönnek, hosszú évek óta keresett A Pál utcai fiúk, a Légy jó mindhalálig.

Trükkös könyvtárosok

Kellenek trükkök is, hogy az olvasók rátaláljanak a kortárs szépirodalomra.

– Nem nyugszunk bele, ha a jó és értékes köteteket valami miatt nem viszik az olvasók. A közelmúltban zsákbamacskakönyveket készítettek a kollégáim: macskaruhába öltöztették a köteteket, készítettek hozzá rövid ajánlókat, és az alapján választhatott az olvasó. Lényegében, mint a zsákbamacska – mutatott rá az igazgató.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA