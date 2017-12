Könyv és CD a falu életéből Nekézsenyben

Mostantól egy képeskönyv, valamint egy CD lemez is megörökíti az összetartó nekézsenyi közösséget. A kis hegyháti faluban a karácsonyi ünnepek alkalmából látott napvilágot a két kiadvány, amely több célt is szolgál. Az „Üdvözlet Nekézsenyből, Hegyek, Völgyek Között a Bükki Hegyháton” címet viselő képes album nem kevesebb, mint száz fotót jelenít meg a falu életéből. A kiadvány 18 helybéli fotós munkáját dícséri, amely vizuális formában igyekszik bemutatni Nekézseny mindennapjait.

– Utcákat, épületeket, régi faluképeket, házakat mutatunk be a képes albumban – tette hozzá Új-Tózsa Csabáné, Nekézseny polgármestere. – Emellett helyet kap a könyvben az egyházi életünk, Szeleczky Zita hagyatéka, emlékművek és emléktáblák is. Bemutatjuk a hagyományok házát, a temetőnket, ám a közösségi élet főbb eseményei is belekerültek a kötetbe. Gondolok itt évfordulókra, jeles napokra, ezzel is szeretnénk érzékeltetni, hogy mennyire összetartó közösség a nekézsenyi. Az Együtt Nekézsenyért Egyesület által meghirdetett fotópályázat legjobb alkotásai is helyet kaptak a kiadványban.

© Fotó: Marosréti Ervin

Új-Tózsa Csabáné hozzátette: a jövő szempontjából, turisztikai oldalról megközelítve fontos a képes album, a faluból elszármazott, de időként hazatérő lakosságot pedig emlékezésre, nosztalgiázásra hívja.

Közös éneklés

A könyvvel párhuzamosan a CD is megjelent, amely a versen, az éneklésen és a zenén keresztül igyekszik összekötni a különböző korosztályokat. A helyi egyesület pályázati forrásból valósította meg a kiadást, a korongon szereplő produkciók rögzítése Miskolcon történt meg. Óvodások verset szavalnak, a Páva kör és a Hozsannások énekelnek, valamint egy citerarészlet és egy közös karácsonyi dal is hallható a lemezen. Nekézseny polgármestere elárulta: a CD összehozta a falu idősebb korosztályát és a fiatalokat, ami a közösségépítés szempontjából mindenképpen fontos volt. A képes albumból 500, a lemezből pedig 300 példány került a nekézsenyi karácsonyfa alá.

ÉM-ME

