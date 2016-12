Könyv a Miskolcról elszármazott rokonoknak

– Nekem ez az első könyvem, és nincs viszonyítási alapom, de a visszajelzések alapján tetszik az embereknek és a könyvesbolt is pozitívan nyilatkozik – fogalmazott kérdésünkre a tegnapi dedikáláson Tajthy Krisztina, a könyv egyik szerzője, akitől megtudtuk azt is, hogy nagyon sokan Miskolcról elszármazott rokonoknak, unokáknak veszik a könyvet. – Ez nagyon jó, mert azok is megismerik a gyökereiket, akik már nem itt élnek. Bízunk benne, hogy elég izgalmasak a sztorik. Annyira, hogy a gyerekek elakarjanak jönni Miskolcra, akár meglátogatni ezeket a helyeket. Ez volt a célunk. Az, hogy felkeltsük az érdeklődést.

Összefogás

Egyébként 1900 példány jött ki a nyomdából első körben, amiből 600 darabot a szponzorok kaptak meg. Ők előre megfinanszírozták a könyv megjelenését.

– Ez sokkal több, mint egy mesekönyv – mondta Tajthy Krisztina. – Egy olyan összefogás van mögötte, ami még egy értéke Miskolcnak.

