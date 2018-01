Könnyen félrekezelhető tünetek a téli növényeken

A kertünkre, udvarunkra váró téli problémák köre a hideggel, hóval és jéggel nem zárul le, ebben az időszakban számolnunk kell égési foltokkal, kiszáradással is, melyek barnulás formájában jelentkeznek a növényeken – hívja fel a figyelmet szakértőnk, Konkoly Andrea dísznövénykertész, a Dr. Park vezetője.

Az égés oka a téli időszakban jelentkező erős napsütés és a napsugarak hóról való visszaverődésének együttese lehet, a koncentrált napsugarak egyszerűen megégetik a növények hajtásait, leveleit, egyéb felületeit, ahogy például a síelő ember is képes csúnyán leégni.

Ez a jelenség nem orvosolható most, sokkal inkább tavasszal lesz fontos, mikor a furcsa, meghatározhatatlan eredetű barnulások, hajtáselhalások lesznek láthatóak.

Gyakori, hogy ezeket a jeleket betegségeknek tulajdonítják a gazdák, és félrekezelik a növényeket, aminek elhalás is lehet a vége. Nem mellékes adalék, hogy a tavaszi száradási tüneteknek az ősz végi alapos beöntözések elmaradása is oka lehet, így tavasszal ezekre is gondoljunk, mikor növényeinket elkezdjük kezelni.

– ÉM –

