Koncz Ferenc: „Elvégeztük azt a munkát, amit el kellett végeznünk.”

Az új év kezdete egyúttal a számvetés ideje. Különösen egy városvezető számára, aki nem kezdhet bele egy új év feladatainak megvalósításába, amíg át nem tekinti, mennyire volt sikeres a város önkormányzatának munkája a magunk mögött hagyott esztendőben.

Azon fáradozunk, hogy a szerencsiek jól érezzék magukat. Koncz Ferenc

Érezzék jól magukat

– Nap mint nap azon fáradoztunk, hogy jól érezzék magukat a szerencsiek a városunkban – mondja Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere. – Településünk tisztasága, rendezettsége mindannyiunk számára fontos. Elvégeztük azt a munkát, amit el kellett végeznünk, de elégedett igazából akkor leszek, ha a következő években erőfeszítéseink gyümölcsöznek is. A városban feszes gazdálkodás folyik. Amire költünk, az a területszerzés: vásároltunk telket a cukorgyár területén és sok más helyen. Az biztos, hogy az útjainkat minél gyorsabban rendbe kell tennünk és munkahelyeket kell teremtenünk. Ennek érdekében több projekten dolgozunk. Bőven száz százalék felett teljesítettünk, de ehhez kellett a külső támogatás és némi szerencse.

Az elmúlt év egyik nagy beruházása volt az önkormányzat Simai Ifjúsági Táborának felújítása.

– A főépületet már 2015 folyamán minden igényt kielégítő módon felújítottuk – mondja Koncz Ferenc. – 2016-ban a lepusztult bungalókat szigeteltük le, kicseréltük bennük a nyílászárókat, vizesblokkokat alakítottunk ki, fűthetővé tettük mind a hatot. Ezt a nagyon fontos beruházásunkat igazából a szerencsi gyerekeknek szántuk. Sima alkalmas hely lehet erdei iskolának, minden megtalálható ahhoz, hogy az ember kiszakadjon a mindennapi darálóból. Ilyen értelemben a város teljessé vált, mert itt helyben nagyon jó bölcsődét, óvodát, iskolákat kínálunk gyerekeinknek, fiataljainknak. Szintén idei fejlesztésünk, hogy az uszodát napelemekkel láttuk el, jelentősen csökkentve ezzel a működtetési költségeket. Az uszoda fenntartását a gyermekek számára, különösen a nyári vizes balesetek elkerülése miatt, szó szerint életbevágónak tartom.

Belvárosi felújítások

Szerencs belvárosa sem maradt érintetlenül, ott is folyamatos munkavégzés folyt.

– Aki átmegy a településen, láthatja, hogy folyamatosan dolgozunk a városkép kialakításán, a település fejlesztésén – mondja Szerencs polgármestere. – Nem egyik pillanatról a másikra történő hatalmas változásokra gondolok. Most például rendbe tettük a piac környékét: járdát burkoltak a munkatársaink. A Városgazda Nonprofit Kft. dolgozói saját készítésű burkolólapokkal szépítették meg azt a területet, valamint a turisztikai központ – az egykori cukorraktár – udvarát is rendbe tették. Új parkolót alakítottunk ki a Gyárkerti óvodánál. Lehet, hogy ezek apróságok, melyek nem is tűnnek föl elsőre, de egyszer csak jó lesz az út, jó lesz a járda. Ha valaki kimegy az Aranka-tetőre, megdöbbenve láthatja, hogy beültettük a területet 850 gyümölcsfával, melyből 100 darab diófa, 70 darab birsalmafa és 680 darab mandulafa. Erre a környékre tervezünk még egy tanösvényt is.

Iskolaváros

Koncz Ferenc és az önkormányzat apparátusa mindezek mellett már erre az évre fókuszál.

– Többféle pályázatot beadtunk – mondja Szerencs polgármestere. – „Zöld város” címen környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések várhatóak, többek között a piac és környezetének rekonstrukciója, valamint a várkert bővítése a fürdő és a római katolikus parókia közötti területen. Megvettük a magánkézben lévő sportpályát a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, mert nem az önkormányzat tulajdonában volt és ezen kívül több hektárnyi területet vásároltunk a városnak. A cukorgyár területének egy részére iparterület-fejlesztési pályázatot adtunk be. További pályázatokat nyújtottunk be a csapadékvíz-elvezető projekt folytatására, a kerékpárút-hálózat kialakítására és továbbépítésére, turisztikai látványosságokra, valamint gyermekjóléti központ kialakítására. A város és az egész járás jövőjét meghatározó döntés született meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítása kapcsán, ugyanis az országban elsőként szerencsi központtal jött létre az a tankerület, amely magába foglalja a szerencsi mellett a korábbi encsi, a tokaji és a szikszói tankerületet is. Ugyanez mondható el a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá került szakképzési központ tekintetében. Mindig elmondom és a tények is alátámasztják, hogy Szerencs iskolaváros, ez a jelleg erősödött tovább az előbbiekkel. A történelmi egyházak képviselőivel kölcsönösen jó viszonyt ápolunk. Ebben az évben folytatódott a görög katolikus templom felújítása, amelyet a város pénzügyileg támogatott.

Központi szerep

– Szerencs kistérségi központ, ezért amikor lehetőség van rá, pályázunk a térség szociálisan rászorulóinak a megsegítésére, ebben az évben a Gyermekesély program keretében – mondja a szerencsi polgármester. – Itt kell megemlíteni, hogy idén váltottuk be azon korábbi ígéretünket, miszerint a Szerencsi Idősek Otthonát saját fenntartásba és működtetésbe vesszük át majd száz dolgozójával és több mint 200 gondozottjával együtt. A megfelelő orvosi ellátás biztosítása a város egyik legfontosabb feladata. Ezért külön is támogatjuk háziorvosainkat, valamint a különben jól működő járóbeteg-ellátás eszközrendszerét. Fontosnak tartottuk, ezért segítettük a mentőállomás felújítását. Szerencs nemcsak járási, de a régió kulturális központja is. Itt nemcsak a Csokoládé Fesztiválra gondolok. Ha megnézzük, a Szerencsi Művelődési Központnak állandó a kínálata, színház, koncert, kiállítások. A Csokoládé Fesztivál évről évre döntögeti a saját rekordjait. Nagy energiát fordítottunk a biztonsági intézkedésekre, mert akkora a látogatottság, hogy a legfontosabbnak tartottuk mindenki biztonságát és nyugodt kikapcsolódását. Idén tovább fogjuk bővíteni a várkertet, reményeim szerint ez még javítani fogja a fesztivál lehetőségeit.

Zemplén „kapuja”

Szerencs kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencsi járásának székhelye, Miskolctól 30 kilométerre. A Zempléni-hegység déli lábánál, a Taktaköz peremén helyezkedik el. Érinti a 37-es főút és Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely/Nyíregyháza-vasútvonal is.

A város déli része síkságon fekszik. Az északi része már a Zempléni-hegység egyik hegyére, az Árpád-hegyre épült. Legészakibb része Ond, amely a Fekete-hegyre épült. Közeli hegyek: Bekecsen a Nagy-hegy, Erdőbényén a Szokolya-hegy és a tokaji Kopasz-hegy. Közelebbi városok: Miskolc, Tokaj, Sátoraljaújhely, Sárospatak. A Tokaji borvidék része, a Zempléni-hegység kapuja.

ÉM





