Koncerteznek a rádióban a Miskolci Szimfonikus Zenekar

Megnyitotta 2018/2019-as zenei évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A társulati ülésen Szászné Pónuzs Krisztina, az együttes ügyvezetője elmondta, a tavalyi évad tartalmasan zárult, de a mostanit is a sokszínűség és a minőség jellemzi.

– A Miskolci Szimfonikus Zenekar a város meghatározó kulturális értékteremtő szereplője – jelentette ki Kiss János, Miskolc alpolgármestere, aki szintén részt vett az eseményen. Jelezte: nagyon fontosnak tartja a város és a zenekar kapcsolatát, ami az utóbbi időben egyre erősödik. Mint fogalmazott, az önkormányzat igyekszik meghálálni a zenekar munkáját, ezt bizonyítja a 2017-es, közel 20 százalékos béremelés, és a jövőben is igyekeznek lehetőségeikhez mérten minden támogatást megadni az együttesnek.

A rádióban is

A zenekar ügyvezetője hozzátette: nagy öröm számára, hogy bérleteik értékesítése növekedést mutat, a Tűzvarázs bérlet szinte telt házas de a Hangforrás bérlet nézőszáma is jelentős emelkedést mutat. Kiemelte a zenekar saját szervezésű, budapesti bérletét az Olasz Intézetben, ami az együttes fővárosi ismertségét erősíti. Az előző évad gazdasági és szakmai sikerekben is bővelkedett, s a jövőre is bizakodóan tekintenek. Hozzátette: a miskolci koncertek mellett többször szerepelnek majd Budapesten, Nyíregyházán, Edelényben, az ifjúsági koncertek alkalmával pedig több vidéki helyszínen is muzsikálnak. Új helyszínként szerepel a zenekar évadában Tállya és a Népkerti Vigadó. Nagyon büszke a zenekar a sajtóval, különösképp az MTVA-val kialakított kapcsolataira. A Bartók Rádió 11 bérletes koncertjükből 7-et közvetít majd, ami hatalmas elismerés egy vidéki együttes számára.

Antal Mátyás, a zenekar művészeti vezetője szólt a társulat augusztusi, franciaországi szerepléséről, ahol nemcsak szakmailag, de mentálisan is kiválóan helyt álltak a zenészek, akik egy hirtelen időpontváltozás miatt, érkezésük után szinte azonnal színpadra léptek Sisteronban. Mint mondta, nagyon örül a turnélehetőségeknek, ami szakmailag és emberileg is erősíti a zenekart. Hang­súlyozta: vezetői elképzelései között szerepel, hogy minél több neves művészt és kar­nagyot hívjon meg az együtteshez.

A kínálatból

A most kezdődő zenei évadban is sokszínű programmal várja a komolyzene rajongóit az idén 55 esztendős Miskolci Szimfonikus Zenekar. Tűzvarázs bérletes kínálatuk változatlanul hét hangversenyt foglal magában, jórészt közkedvelt alkotásokkal műsoron. Emellett bőségesen szerepelnek különleges, fölfedezést érdemlő alkotások is a Tűzvarázs-koncertek programjaiban (példaként Alexandr Glazunov V. szimfóniája vagy Henryk Wieniawski II. hegedűversenye). Közismert nehézségei folytán a szólókoncert-irodalom kivételes rangú képviselőjeként kapott helyet a programban Szergej Rahmanyinov III. zongoraversenye, de Ludwig van Beethoven Hegedűversenye és Jacques Ibert Fuvolaversenye sem rónak sokkal kisebb feladatot szólistájukra. Vokális estként és évfordulókhoz kapcsolódó műsora révén is különleges színnel gazdagítja a sorozatot az Erkel Ferenc alkotásaiból összeállított gálahangverseny.

