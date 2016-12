Koncertek 2017-ben – Robbie Williams, Depeche Mode, Bruno Mars

Az év különleges koncerttel indul a Müpában: a világhírű amerikai dzsesszzongorista, az amerikai Brad Mehldau január 13-án Bach műveit adja elő. Három nappal később a Los Angeles-i raprock formáció, a Crazy Town ad koncertet az Akvárium Klubban, ahol 21-én az izraeli dj sztár, Borgore lép fel. Január 22-én a holland szimfonikus rock formáció, az Epica és a német powermetál csapat, a Powerwolf a Barba Negra Music Clubban játszik. 27-én a belga dj, Charlotte de Witte az Akváriumban szerepel, 28-án az elektronikus zene német alapcsapata, a Tangerine Dream lép fel az A38 hajón. A hónap utolsó napján a heavy metálban utazó svéd Hammerfall zenél a Barba Negrában.

Február elsején a finn Tarja a Barba Negrában lép fel, a francia Mélanie Pain 4-én az A38-on látható és halható, ezen a napon lép fel a kanadai Tagan and Sara duó a Dürer Kertben. Az amerikai Lucky Chops 7-én az Akváriumban, a dán dj, Trentemoller 8-án a Dürerben szerepel, 13-án a kanadai Devin Townsend Project a Barba Negrában lép fel, 17-én az amerikai Dillinger Escape Plan az A38-on koncertezik. Ian Anderson és a Jethro Tull fellépése február 18-án lesz a Budapest Kongresszusi Központban, aznap Zorán a Sportarénában ad unplugged koncertet. 20-án a holland Kensington az Akváriumban lép fel, 24-én és 25-én a Rapülők ünnepli 25. születésnapját az Arénában, 27-én Lindsey Stirling lesz az Arénában.

Március 3-án a legendás fúziós gitáros, John McLaughlin 4th Dimension elnevezésű formációjával a Müpában lép fel, aznap a kőkemény amerikai csapat, a Helmet a Dürer Kertben lesz. 5-én heavy metál estet tartanak a Hungexpo B pavilonjában (Sabaton, Accept), 10-én a brit New Model Army játszik a Barba Negrában. 11-én tartja lemezbemutató koncertjét az Arénában Koncz Zsuzsa, másnap az amerikai thrash metál Anthrax a Barba Negrában játszik, 13-án a szintén amerikai Asking Alexandria a Dürerben. A francia sanzonénekesnő, Mireille Mathieu 17-én lép színpadra a Sportarénában, 20-án a mali korajátékos, Toumani Diabaté fiával, Sidikivel a Müpában, 24-től három napon át a Get Closer Budapest Jazz Festival sztárvendégei (John Scofield, Richard Galliano, Ron Carter, Erik Truffaz) zenélnek a MOMkultban, 25-én a New York-i gitáros, Marc Ribot játszik Ceramic Dog elnevezésű csapatával a Trafóban, 29-én pedig The Dire Straits Experience lesz az Arénában.

Április 2-án tér vissza a Sportarénába az argentin Martina Stroessel, azaz Tini, a Violetta-tévésorozat sztárja. 5-én a brit progmetál csapat, a Haken zúz a Dürerben, 8-án a grúz Trio Mandili lép fel a Budapest Kongresszusi Központban, 11-én pedig kilenc év után újra közös koncertet ad Jamie Winchester és Hrutka Róbert gitárduója a Müpában. Április 20-án az amerikai dzsesszegyüttes, a Snarky Puppy játszik ugyanott, 22-én Chris Norman ad szimfonikus koncertet a Tüskecsarnokban. 27-én a dán-amerikai dzsesszegyüttes, a Jakob Bro Trio a Zeneakadémián játszik, másnap a Tankcsapda az Arénában.

A jövő májusi rendezvények közé tartozik 2-án a kanadai zongorista, Chilly Gonzalez dzsesszestje a Müpában, az amerikai Dee Dee Bridgewater 6-án a Müpában lép fel, másnap az AC/DC volt dobosa, Phil Rudd a bandájával a Dürerben zenél. 13-án lesz az osztrák Parov Stelar koncertje a Budapest Parkban, május 22-én pedig a várva várt Depeche Mode-koncert lesz az Arénában, a brit csapat új lemezbemutató turnéja pesti állomásaként. 24-én az Amerika Hangja dzsesszműsorának egykori műsorvezetőjére, Willis Conoverre emlékeznek koncerttel a Müpában Szörényi Leventével, Joan Faulknerrel, Gájer Bálinttal és a Budapest Jazz Orchestrával (a produkciót 27-én Debrecenbe, június 2-án Pécsre is elviszik). Május 27-én lesz a Scooter-koncert a Budapest Parkban, 30-án pedig a nemzetközi kedvencre, Bruno Marsra lehet tombolni az Arénában.

Június 1-jén lesz Hans Zimmer világhírű filmzeneszerző szimfonikus koncertje a Sportarénában, június 18-án ugyanott a Green Day lép fel tizenkét év után Magyarországon, július 20-án a félelmetes Marilyn Manson zenél a Budapest Parkban, augusztus 23-án minden idők egyik legsikeresebb énekese, a brit Robbie Williams az Arénában ad műsort, szeptember 16-án Dj Bobo a Budapest Parkban koncertezik, az 50 éves Lovasi András pedig november 11-én az Arénában.

A fesztiválszezont június 7-től 11-ig az alsóörsi Open Road Fest nyitja a Ten Years Afterrel. A 10. Fishing on Orfű június 20-tól 24-ig tart, június 27. és július 1. között lesz a soproni VOLT Fesztivál (Linkin Park, Ellie Goulding, Imagine Dragons). Július 5-től 9-ig tart a Balaton Sound Zamárdiban (Kygo, Hardwell, Robin Schulz), július 11. és 16. között lesz a Rockmaraton a dunaújvárosi Szalki-szigeten a Sepulturával és a Moonspell-lel, július 11-től 17-ig az EFOTT Velencén, július 12-tól 15-ig a VeszprémFest.

Július 21-től 30-ig a Művészetek Völgyét rendezik a Káli-medencében, a 10. Ördögkatlan Dél-Baranyában augusztus 1-től 5-ig tart, a székesfehérvári FEZEN (Alice Cooper, Saxon, Therion) augusztus 2-től 5-ig. A 25. Sziget augusztus 9-től 16-ig fog tartani, mások mellett fellép a Major Lazer, a Two Door Cinema Club, a Bad Religion és Dj Shadow. A B.my.Lake és a Strand fesztivál augusztus 23-től 26-ig fog tartani (mindkettő Zamárdiban), utóbbin fellép a Bastille és John Newman, és ugyanakkor lesz a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) is. Október 6-tól 8-ig ismét megrendezik a Budapest Ritmo világzenei fesztivált a Müpában.

A magyar dal napja 2017-ben szeptember 10-én vasárnap lesz.

