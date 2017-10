Komposztáló vagy erjesztő az új láda?

Az elmúlt héten azt próbáltuk kideríteni, lesz-e pénz az idén komposztládákra Miskolcon. A Zöld Kapcsolat Egyesület ugyanis több mint tíz éve végzi a komposztálással kapcsolatos feladatokat a városban – eddig 4000 embert vontak be a programjukba –, de az idén nem kaptak támogatást az önkormányzattól.

Az igényüket még nyár elején jelezték, de válasz nem érkezett rá. Hogy mi lehet ennek az oka, próbáltuk kideríteni a városházán, de múlt heti megkeresésünkre nem reagáltak. Majd hét elején érkezett egy közlemény, amely részben választ adott kérdéseinkre: „…A korábbi évek gyakorlatától eltérően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az idén közvetlenül, eszközök biztosításával kívánja népszerűsíteni az otthoni komposztálást…

A város idén 200 darab 300 literes házi komposztálóedényt biztosít térítésmentesen az igénylőknek. Az RKOM 300 típusú edények nagyobbak azoknál az erjesztőládáknál, amelyekhez az előző években a Zöld Kapcsolat Egyesületen keresztül juthattak a komposztálni szándékozók.

Az az egyesület számára is ismeretes volt, hogy ezek a város rendelkezésére állnak, az eszközökre idáig mégsem nyújtott be még igényt… Annak érdekében, hogy a meglévő komposztálóedények késedelem nélkül eljussanak a lakossághoz, és használatba kerüljenek, a város idén nem pénzbeli támogatást biztosít az egyesületnek, hanem szétosztja a meglévő készletet az igénylők között…”

A komposztálás mellett a szemléletformálás is fontos.” F. Nagy Zsuzsa

Ők osztják az idén

A városházi közlemény előtt egy nappal azonban a Zöld Kapcsolat Egyesület is kapott választ korábbi igénylésére, igaz nem azt, amit vártak. Ebben az önkormányzat megköszöni ugyan az egyesület eddigi munkáját, de értesítik őket arról is, az idén a MiReHuKöz Kft. osztja a komposztálóedényeket. Leírják azt is, ezekből az edényekből az egyesület is részesülhet, és továbbadhatja a náluk jelentkezőknek.

Ezután megkerestük a Zöld Kapcsolat Egyesületet, illetve szakmai partnerüket, az Ökológiai Intézetet, kérnek-e ezekből a ládákból. F. Nagy Zsuzsanna, az intézet munkatársa a komposztláda képét látva egy kérdéssel kezdte: ez komposztáló vagy erjesztő?

„Milyen egy házi komposztálásra alkalmas eszköz? Miután a szerves anyagok bontását végző mikrobák, fonálférgek, giliszták számára oxigénre és nedvességre van szükség, résekkel ellátott tároló és vízáteresztő fedél, vagy takarás a kívánatos számukra. Arra alkalmas takarással ellátott halomban, silóban is lehet komposztálni, vagy ahol megoldható, egyszerűen a kerti ágyások felszínén is.

Azonban a most kínált tartály fekete, a napfény hatására a lebontó szervezetek számára olyan hőmérséklet keletkezik benne, amely korlátozza életfeltételeiket, kánikulában pusztulásukat jelenti. Nagy nitrogéntartalmú anyagok behelyezése esetén, például friss fűkaszálék, a rothadás tüneteit tapasztaljuk: büdösség, nyálkásodás. A házi komposztáló kezeléséhez valamennyi korosztálynak – idősnek, gyengébb háziasszonynak, gyereknek – is hozzá kell férnie.

Egy hengeres, magas edénybe nap mint nap pakolni, vagy a megpakolt edényzetet kezelésnél, felhasználásnál leemelni, nem könnyű feladat. Arról nem is beszélve, hogy ez műanyag, azaz fenntarthatósági szempontból sem kívánatos” – sorolta ellenérveit a környezetvédelmi szakember.

A háztartási hulladék harmada

F. Nagy Zsuzsanna szerint inkább az erjesztő megnevezés illik a tartályra. „Azonban az erjedés vagy erjesztés olyan kémiai folyamat, amelyben valamilyen szerves anyagot egy enzim hatásának teszünk ki. Erjesztéssel állítjuk elő a sört, a bort és az antibiotikumokat, például a penicillint is. Általában adalékanyaggal beinduló, nagyüzemi és nem a házi komposztálás során alkalmazott technológia, amivel a talajunk szerkezetét és humusztartalmát egyaránt szeretnénk növelni” – fogalmazott.

– Miután az átlagvároslakóknak a szerves anyagok kezelési módjairól, a talaj tápanyagháló-körforgásáról kevés az ismerete, ezért tartjuk legalább olyan fontosnak a szemléletformálást, mint a komposztkeretek osztását – folytatta az intézet munkatársa. – Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a folyamatok közötti különbséget, bármilyen előképzettségű a jelentkező, megismerje, képes legyen eldönteni azt, hogy mit tart hasznosnak, milyen módszert alkalmaz.

Természetesen tovább folytatjuk komposztálási programunkat is, amelyet egyébként nem a városházi együttműködéssel kezdtünk, hiszen hazai és kassai partnereinkkel már 2001-től népszerűsítjük ezt a tevékenységet, amely a nagyvárosokban különösen nagy kihívást jelent, hiszen a háztartási hulladék csaknem harmadáról beszélünk.

Jelentős készlet

Hogy mi erről az önkormányzat véleménye, és miért nem kapott támogatást az idén a Zöld Kapcsolat Egyesület, erről újra megkérdeztük a városházát. A sajtóosztály most válaszolt, így megtudtuk, a MiReHuKöz telephelyén meglévő komposztálóedény-­készletet egy európai uniós projekt során szerezte be a Miskolc Térségi Konzorcium.

„A Zöld Kapcsolat Egyesület igényelt támogatást –ahogy minden évben – pénz formájában. A MiReHuKöz telephelyén azonban található egy jelentős készlet bevizsgált, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, az Európai Unió számos országában használt komposztálóedényből. Ezért az a döntés született, hogy a város 2017-ben, az egyesület pénzbeli támogatása helyett közvetlenül, eszközök biztosításával járul hozzá a komposztálás népszerűsítéséhez” – olvasható a válaszban.

A láda a leírás szerint…

A városháza egy linket is mellékelt válaszához, ebben az általuk osztott láda leírása olvasható. Többek között: az edénytest felső és alsó részén szellőzőnyílás található, mely biztosítja a szükséges oxigéncirkulációt, lehetővé teszi a baktériumok, gombák, egyéb parányi élőlények és a giliszták behatolását a komposztba.

A zárt, csonka kúp alakú felsőtest véd a kiszáradástól, túlnedvesedéstől, illetve szagtalan komposztálást biztosít. Távol tartja ugyanakkor a rágcsálókat, háziállatokat. A levehető fedél megkönnyíti a szerves hulladékok behelyezését, a komposztáló ürítésekor a felsőtest egyszerű leemelésével szabaddá válik a komposzt.

Támogatókat várnak

A Zöld Kapcsolat Egyesület is kiadott egy közleményt, ebben tájékoztatja a házi komposztálás iránt érdeklődőket, hogy programjának szemléletformáló elemeit továbbra is folytatja. „Annak érdekében, hogy a miskolci háztartásokban keletkező szerves anyagok hasznosulását a lehető legalkalmasabb eszközökkel (komposztkeret, talajvizsgáló eszközök, oktatás, kiadványok, képzések stb.) a jövőben is segíteni tudja, a városi körülmények között leginkább bevált fa komposztálókeretek elkészítésére támogatókat keres. A több mint száz előjegyző türelmét kérjük” – írják.

