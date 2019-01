Komoly kitüntetést kapott a humor királya

A helyi lokálpatrióták által életre hívott Múzsa –Díj Alapítvány évről évre kitüntet olyan személyt vagy közösséget, aki vagy amelynek tagjai a borsodi megyeszékhely jó hírét viszik a világba. Az eddigi kitüntetettek illusztris névsora is tükrözi, mennyire komoly elismerésről van szó.

Ezt a nívós díjat kapta többek között Müller Péter Sziámi, a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál ötletgazdája és tanácsadója, Marton Éva az operafesztivál művészeti igazgatója, Máger Ágnes festőművész, Szabó Balázs, orgonaművész, Kabdebó Lóránt irodalomtörténész professzor, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karának alapítója és a Szinvavölgyi Táncegyüttes is. A 2018-as Múzsa-díjat, pedig méltán kapta az országosan ismert és igen népszerű humorista, Aranyosi Péter, aki minden fellépése során, az ország minden egyes szegletében büszkén beszél miskolci kötődéséről.

Szülővárosa is elismeri

A rangos elismerést a Múzsa-Díj Alapítvány jelenlegi elnöke, az egyetem rektora, Torma András és a megyeszékhely alpolgármestere Pfiegler Péter adták át. A városvezető méltatta az alapítvány és a kitüntetett érdemeit is, a rektor, pedig azt is kiemelte, a közel jövőben a valós és a virtuális térben is igyekeznek megerősíteni jelenlétüket és népszerűsíteni az alapítvány munkáját. A leglátogatottabb közösségi oldalon kialakítanak majd egy profilt és év közben is több kulturális találkozót, például Múzsa-díj pódiumot is készülnek szervezni.

A friss kitüntetett lapunknak elárulta, túlhajtotta magát és kimerült, ezért reményei szerint 2019-ben a kikapcsolódás is nagyobb teret kap az életében. A Korábban már Karinthy –gyűrűvel is kitüntetett poéngyáros, Aranyosi Péter szombaton átvette szülővárosa elismerését, a Múzsa-díjat is, majd barátaival elutazott két hétre Burmába, ahol igyekszik végre feltöltődni és kipihenni magát.

