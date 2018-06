Komoly gondolatokkal ért el széles rétegeket

Értette a tréfát

– Életemben csak egyszer váltottunk szót személyesen Egerben, ahol a közönség gyerekekkel közösen ünnepelte a költészet napját. Nagy élmény volt számomra a Kányádi Sándorral való találkozás, beszélgetésünk határozottan jó hangulatban telt, kellemes benyomást tett rám. Szemmel láthatóan ő is felszabadult volt, úgy tűnt, ereje teljében van. Tetszett neki az egri kiruccanás és a fogadtatás, bár úgy hallottam, nagyon nehezen tudták rávenni a szervezők, hogy egyáltalán elfogadja a meghívást – idézte fel az élményt a költő.

Serfőző Simon szerint Kányádi Sándor kifejezetten barátságos alkat volt, kiváló humorérzékkel megáldva, aki értette a tréfát és maga is szeretett mókázni, miközben költészetével igen fontos témákra hívta fel a figyelmet, és komoly gondolatokat indított útjára, melyekkel széles rétegeket ért el.

Nagy hatású

Nagy hatásának oka a nemes egyszerűség; könnyen megközelíthető, befogadható, szívhez szóló versekkel ajándékozta meg az olvasókat, de a mögöttes jelentésre is érdemes figyelni. A személyes hangvételű sorok mellett mindig megtaláljuk lírájában a közösségi értékeket is, hisz nem öncélú alkotásokat, hanem közösségi értékű költészetet teremtett. Művein a román diktatúra lenyomatai is felfedezhetők kortársa szerint – emlékeztetett Serfőző Simon.

– Maradandót alkotott, halála nagy vesztesége a magyar irodalomnak – szögezte le. – Gyerekeket, felnőtteket egyaránt megérintett, hiszen könnyen befogadható nyelven írt, de ez nem jelenti azt, hogy szimpla költészetet művelt volna, hiszen rengeteg háttér-információt is közölt ezáltal. Mindent tudott Erdélyről, személyes sorsa is szorosan összefonódott a határon túli magyarsággal – hangsúlyozta a költőtárs.

