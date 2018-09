Komlóska több mint jelkép – mondta egyebek mellett a II. Vidéki Filmnapok megnyitóján Jelenczki István képzőművész, filmrendező, fotográfus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

A megmaradás, a továbbélés kérdéseire keressük a választ.˝ Jelenczki István

Szükség van a filmekre

Két évvel ezelőtt rendezték meg az első Vidéki Filmnapokat Komlóskán, ahol olyan filmeket mutattak be és vitattak meg a résztvevők, amelyek a magyar vidék múltjával, jelenével és lehetséges jövőképével foglalkoztak. A második filmseregszemlét a hétvégén tartották Komlóskán a Ruszin Parkban.

– Szükség van ezekre a dokumentumfilmekre – mondja Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesülete elnöke, miközben ballagunk pénteken délután a Ruszin Park felé. – Arra még nagyobb szükség lenne, hogy több dokumentumfilm készüljön és azon belül is több portréfilm. Amire viszont a legnagyobb szükség lenne, hogy ne csupán a helyi televíziók mutassák be ezeket az alkotásokat, hanem a nagyobb tévécsatornák is és olyan műsoridőben, amikor szélesebb rétegekhez is eljuthatnának.

Van értelme maradni

– Ez az az alkalom, amikor meg tudjuk vitatni a magyar vidék problémáit – mondta a megnyitón Köteles László, Komlóska polgármestere. – Külön köszönet a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy ezt a törekvésünket támogatja. Arra keressük a választ, hogyan és milyen eszközökkel lehet megtartani egy települést, egy közösséget. Komlóska példát mutat abból, hogy az ország egyik leghátrányosabb régiójában miként lehet egy virágzó települést működtetni. Két év telt el az előző filmszemle óta. Azt látom, hogy az akkori lelkesedés, mintha tűnőben lenne. Akkor hittük: összefogással utol tudjuk érni azt a szintet, amely az európai vidéki életre jellemző. A csökkenő lendület ellenére azt mondom, van ok a reményre. Az a dolgunk nekünk polgármestereknek, hogy hitet adjuk a településeinken élő embereknek, hogy meg tudjuk győzni a fiatalokat, van értelme maradni. Ebben segít a filmművészet azzal, hogy figyel ránk, hogy fontosak vagyunk az ebben a művészeti ágban alkotóknak. Mi itt vagyunk, mutassunk hát jó példát a megmaradásra, a gyarapodásra.

Példamutatás

– A modern kapitalizmus kikezdte a magyar falut, a magyar vidék a lét és a nemlét állapotában van – mondta megnyitójában Jelenczki István. – Ezt 1930-ban jegyezték le és ma is hasonlóképpen szólhatunk a magyar vidék állapotáról. A megmaradás, a továbbélés kérdéseire keres választ a Vidéki Film­napok, amelyet méltóbb helyen aligha rendezhetnének meg. Komlóska több mint jelkép, a helyiek példamutatása jogot ad a reményre.

A II. Vidéki Filmnapok során idén hat dokumentumfilmet mutattak be és számos műhelybeszélgetés folyt az alkotásokról.

ÉM-BG

