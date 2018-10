Költözik a miskolci reptér

Olyan megállapodás született a miskolci repülőtér ügyében, mely minden fél számára elfogadható – jelentette be a hétvégén Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere, aki elmondta, a tárgyalásokra azért volt szükség, mert a Miskolc és a Borsod Megyei Repülőklub között létrejött szerződés jövő áprilisban lejár.

– A repülőtér területének nagy részét bevonják a Mechatronikai Ipari Parkba, hogy az további befektetőket is be tudjon fogadni. Tesszük ezt azért, mert egyértelmű szakmai álláspont, hogy a mai miskolci repülőtér repülésszakmai szempontból alkalmatlan a továbbfejlesztésre – hangsúlyozta az al­polgármester.

Pfliegler Péter kiemelte, a betegellátás és a légimentés továbbra is biztosítva lesz az eddigi helyszínen.

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. által igényelt területet a Miskolc Holding ingyenesen bocsátja rendelkezésre – tudtuk meg a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától. Nagy Boglárka az alpolgármesternek, a miskolci önkormányzatnak és a vagyonkezelőnek is köszönetet mondott a gyors cselekvésért.

Biztonságban a légimentés

– A megbeszéléseken elhangzott, hogy Miskolc ragaszkodik ahhoz, hogy a városban maradjon a légimentők bázisa. Ezt igazolja az is, hogy két hónap alatt született megállapodás. Most az alapítványunk olyan támogatók felkutatását tűzi ki célul, akik segíteni tudnak abban, hogy egy légimentők számára egy korszerű épületet, a helikopternek pedig egy hangárt is fel tudjunk húzni – mondta Nagy Boglárka, aki hozzátette, a területen megteremtik annak a lehetőségét, hogy a légimentés helikopterei mellett más civil helikopterek is használhassák a csökkentett területű repteret.

A sportrepülés sem szűnik meg, a Borsod Megyei Repülőklub Miskolc közvetlen közelében, Sajópetri mellett találhat új otthonra. Ablonczy Attila, a klub elnöke azt mondta, ez a terület hasonló adottságokkal rendelkezik, mint a jelenlegi, lakott területtől távol van, viszont kiválóak az autópálya-kapcsolatai.

Hasonló adottságok

– Biztosan nagy feladat lesz számunkra, a klubnak a költözés, de lokálpatriótaként azt kell mondjam, megértem a város szándékait. A mostani repteret gyakorlatilag körbenőtte a város, ez már évek óta tudott tény. Azt viszont Miskolc nem engedheti meg magának, hogy emiatt ne tudjon fogadni új befektetőket. A kiszemelt terület, ahol létrejön majd az új repülőtér, hasonlóan jó adottságokkal rendelkezik, mint a jelenlegi, ráadásul később akár a várossal együttműködve fejleszteni is lehet, ha igény lesz rá – mondta a klub elnöke.

Tajthy Ákos

