Megkezdődött szerdán délután a Fignár Zoltán és felesége által tíz éve életre hívott Fignár Fesztivál Udvar idei programja, amely egyben a kazincbarcikai Kolor­city Fesztivál elő- és kísérőrendezvénye.

A hagyományokhoz híven most is kiállításmegnyitókkal kezdődött a fesztivál a hivatalos megnyitó köszöntői után. Ezúttal Fülöp Tibor kovácsművész, E. Szabó István fotóművész, Kövér Csaba természetfotós és a Heszalaga Vizso Deák Művészeti Műhely munkái mellett Szofi és Geri grafikái, a rozsnyói Pix-XL fotóklub, illetve momés és képzőművészetis hallgatók is teret kaptak a rendezvényen. A Magtár Galériában „Mi dubicsányiak…” címmel nyílt kiállítás helyi emberekről és Kakszi István természetfotóiból.

A résztvevők finomabbnál finomabb borokat kóstolhattak, amely mellé idén is töltött káposzta volt a menü, hiszen szokás már, hogy a helyi asszonyok 1500 adag töltött káposztával készülnek a fesztiválnyitásra.

A Vodku zenekar koncertje mellett automataantikvárium és kézműves vásár is várta a résztvevőket – ahogy Fignár Zoltán nevezi – a világ legkisebb fesztiválján. A héten még folyamatos koncertekkel, illetve író-olvasó találkozóval is készülnek. A szombaton tábortűzzel és kötetlen beszélgetéssel záró programon nincs belépő, a szervezők azonban könyvet szívesen fogadnak, amelyet adományként adnak tovább, de gyűjtenek a kiskapudi állatmenhely számára is.

