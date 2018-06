Kollár István aranyfokozatot kapott

A sportág legrangosabb kitüntetését, a „Magyar Atlétikáért” Arany-fokozatot vehette át múlthét végén, a Miskolci Atlétikai Centrumban megrendezett junior és U23-as országos bajnokság megnyitóünnepségén Kollár István, a verseny igazgatója, aki sportolóként, versenybíróként, sportvezetőként és szervezőként eddig is maradandót alkotott.

– 1969-ben, Miskolcon, a 8-as számú Selyemréti Sport Általános iskola testnevelés tagozatos diákjaként ismerkedtem meg az atlétikával, majd nem sokkal később, a már akkor a Diósgyőri Sportiskolában is ténykedő Kozma Józsefnek köszönhetően lettem gyalogló – emlékezett vissza az 56 éves Kollár István.

– A DVTK-ban Farkas Ferenc csoportjába kerülve kezdtek el jönni a jobb eredmények, melynek köszönhetően többször is tagja lehettem a korosztályos válogatottaknak. A felnőtt korcsoportban korábbi kiváló versenyzőtársam, Szűcs József irányítása mellett készültem, az ő kezei alatt több alkalommal is magamra húzhattam a felnőtt válogatott mezét. Józsi mellett olyan remek sportolókkal gyakorolhattam együtt, mint Kánya Sándor, Nagy Zsolt és Veréb Rudolf. Sportolói pálya­futásom befejeztével dr. Tölg-Molnár László, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) akkori versenybíró-bizottsági elnöke agitálására kezdtem el a versenybíráskodást. 1988-ban, a budapesti fedett-pályás Európa-bajnokságon debütáltam pályabíróként. Fejlődésemben, pallérozásomban, a ranglétrán történő előrehaladásomban nagyon nagy szerepe volt id. Mátraházi Imrének és Gál Lászlónak is. 1991-ben szereztem meg gyaloglásban a nemzetközi versenybírói minősítést, melynek köszönhetően 1998-ig számos jelentős erőpróbán – sokszor külföldön is – tevékenykedhettem ebben a minőségemben. Ezen időszakban rengeteget segítséget kaptam Kovács Sándor budapesti versenybíró kollégámtól. A 90-es évek elejétől az összes magyarországi világversenyen vezetőbíróként számítottak rám. Érthető okból a 2005-ös, nagy elismerést kiváltó miskolci gyalogló Európa-kupa áll legközelebb a szívemhez, melynek én lehettem a versenyigazgatója, egy kiváló rendezői csapat tagjaként. A 2006-os, debreceni félmaratoni-futó világbajnokság is igazán kellemes emlék számomra.

Megyei elnökként

Kollár István 1991-től a miskolci, ezzel párhuzamosan 1996-tól több mint 10 éven át a megyei atlétikai szövetség elnökeként szolgálta szeretett sportágát, sok-sok pálya és utcai versenyt, köztük jó néhány országos bajnokságot is gardírozott társaival, miközben kapcsolatai révén igyekezett mind jobb lehetőséget biztosítani az atlétika helyi képviselőinek.

– A mai napig életem meghatározó része az atlétika, igazán jól érzem magam ebben a sok nagyszerű embert soraiban tudó közegben – folytatta a rendkívüli elhivatottsággal, és sport iránti alázattal munkálkodó, főállású foglalkozása mellett társadalmi munkában dolgozó szakember. – Az országos és nemzetközi pályaversenyek mellett a Miskolcon és a megyében rendezendő viadalok szervezésében, lebonyolításában is hosszú évek óta számítanak rám, vezető beosztásokban. A MASZ legmagasabb kitüntetése óriási megtiszteltetést és örömet jelent nekem, mindenkinek köszönöm, aki hozzásegített ehhez! A magas elismerés további motivációt jelent számomra, hogy a jövőben is mindent elkövessek az atlétikáért. A helyi egyesületeket, rendezőket igyekszem támogatók megnyerésével segíteni, hogy még színvonalasabb versenyeket tudjunk életre hívni. Az itteni atlétáknak olyan feltételeket szeretnénk teremteni, melyek még nagyobb teljesítményre inspirálják őket. Edzőink, testnevelőink felkészültségét, lelkesedését ismerve meggyőződésem, hogy a jövőben is sok miskolci, megyei generáció sikereinek örülhetünk majd.

– SZIS –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA