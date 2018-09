Kőlevest is főztek a miskolci Szent Mihály napon

A rendezvény megnyitóján Csöbör Katalin, a szervező Nő a siker Alapítvány egyik alapítója köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, a program célja a magyarság hagyományaihoz kapcsolódó Mihály napi népszokások megismertetése, felelevenítése volt.

Az egész napos rendezvényen lovagoltatás, íjászat, népi játszótér, hagyományőrző és gasztro programok is várták a megjelenteket. Az esemény egyik különleges momentumaként a népmesékből ismert kőlevest is elkészítették. Négyessi Anna szervező az Észak-Magyarországnak elmondta, a különleges gesztussal Benedek Elekre, a nagy mesemondóra is emlékezni kívántak, az ő születésének évfordulóját ugyanis szeptember utolsó napján ünnepeljük.

– Ennek emlékére 2005. óta ünnepeljük a Magyar Népmese Napját, ennek emlékére főztük meg a népszerű meséből ismert étket. Természetesen a mi levesünk sem csak kőből készült, a csatlakozott Miskolc környéki települések közös felajánlásánál hála egy igen gazdag bogrács gulyást készítettünk el profi szakács segítségével – sorolta Négyessi Anna.

A Szent Mihály napi programokra, a szervezők meghívására, több nagykövet is érkezett, akik így nemcsak Miskolccal, de néphagyományainkkal is megismerkedhettek.

