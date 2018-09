Hivatalosan is átadták a Kissikátor és Hangony között felújított, 6,5 kilométeres szakaszt. A 2306-os jelű úton 470 millió forintból valósult meg a hosszú évek óta jogos igényként felmerülő felújítás. A Hangony-völgye ugyanis turisztikai szempontból egyre keresettebb, ezért lényeges volt, hogy a megközelítés minőségén javítsanak.

Fejlődő turizmus

Az átadóünnepségen Riz ­Gábor, a térség országgyűlési képviselője elmondta: ha az ember a két település között autózik, kerékpározik, akkor egy új élményben van része. Eddig arra kellett figyelni, hogy a kátyúkat kerülgesse, most viszont már a táj szépségére is rácsodálkozhatnak a látogatók. Az Ózdi Járás egy olyan szeglete kapott jelentős fejlesztés, amely vonzza a vadászokat, a turistákat, a Hangony-völgyét ugyanis egyre többen fedezik fel. A helyiek pedig a munkába járás, a város jobb megközelíthetősége miatt megérdemelték ezt a rekonstrukciót.

– Számunkra ez az út köldökzsinór Ózdhoz – tette hozzá Kocsik László Csaba, Kissikátor polgármestere. – Napi szinten többször is közlekedünk rajta, a sikátoriak és a hangonyiak életminősége javult ezzel a fejlesztéssel.

Kovács Szilárd, Hangony polgármestere is komoly jelentőséget tulajdonított a közel félmilliárdos felújításnak, hiszen a szakasz egy része a falu belterületén is áthalad, amelyet a látogatók mellett a helyi lakosság is rendszeresen használ.

Műszaki tartalom

– Rengeteg útfelújítás van folyamatban országszerte, amelyből Borsod-Abaúj-Zemplén is jelentősen kiveszi a részét – fogalmazott Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója. – Megyei szinten 165 kilométer rekonstrukciója valósul meg ebben az időszakban, amelyre állami és uniós forrásból 13,5 milliárd forintot fordít a kormány. Kissikátor és Hangony között két réteg aszfaltot kapott a burkolat, és pályaszerkezet cserét is végzett a kivitelező. A nagyobb ívek rázóburkolatot kaptak, az árkokat kitisztították, és széles­ségjelzőket is elhelyeztek. Ezen a szakaszon tehát egy komplex útfejújítás ment végbe az elmúlt hónapokban, ami a közlekedésbiztonság szempontjából is fontos volt.

ÉM-ME

