Kölcsön helyett biztosításból temet a magyar

Az elsősorban kegyeleti célok – például hagyatéki, temetési költségek – fedezésére használt biztosítások terjedését a törvényi szabályozás is segíti azzal, hogy a biztosítási összeg nem része a hagyatéki vagyonnak, ezért az a halálesetet követően akár néhány napon belül hozzáférhető. A biztosítási forma egyébként nem a legidősebbek, hanem nyugdíj előtt állók, 55 és 65 év közöttiek körében a legnépszerűbb, egy felmérés alapján pedig a legtöbben 470 ezer és 500 ezer forint közé teszik az elhalálozásuk költségeit.

A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) adatai szerint a 2015 és 2016 vége közt 378 ezerről 514 ezerre nőtt a haláleseti életbiztosítási szerződések száma hazánkban. A haláleseti biztosítás a szerződő halála esetén annak családtagjai, rokonai, vagy bármely megjelölt kedvezményezett számára jelentenek előre meghatározott összegű anyagi segítséget – például hagyatéki, temetési költségek vagy bankkölcsön megfizetésének fedezésére.

Közelít a félmillióhoz

A több tízezer haláleseti biztosítással rendelkező ügyfél körében végzett felmérés szerint a magyarok 400 ezer és 500 ezer forint közé teszik az eltemettetésük kapcsán felmerülő költségeket: az átlagos biztosítási összeg az elmúlt három évben 470 és 500 ezer forint között mozgott.

A haláleseti biztosítások népszerűsége nem véletlen, terjedését a törvényi szabályozás és a konstrukció jellege is segíti. A biztosítási forma egyrészt adómentes, másrészt a különböző megtakarításokkal – bankszámlapénz, bankbetét, értékpapír – ellentétben nem része a hagyatéknak. Ennek köszönhetően a biztosítási összeg kifizetésével nem kell várni a hagyatéki eljárás lezárásáig, hanem azt a biztosított halálát, illetve az elhalálozást igazoló dokumentumok (például halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány) elfogadását követően akár 24 órán belül kifizetik a kedvezményezett részére.

Baráti kölcsönből

A gyors kifizetés azért is fontos, mert ellenkező esetben a hozzátartozók többsége csak kölcsönből – leginkább banki vagy baráti kölcsön, illetve személyi hitel – tudja fedezni az elhalálozás kapcsán felmerülő költségeket. Minél hamarabb fizetnek, annál kisebb az esélye, hogy a hozzátartozóknak kölcsönből kell fedezniük a temetés költségeit, ha mégis erre kerülne sor, a biztosítási összeg a kölcsön visszafizetésére is fordítható. A kifizetést ugyanakkor lassíthatja, ha a szerződő baleset vagy bűncselekmény áldozata lett, ekkor ugyanis meg kell várni a rendőrségi jelentést is.

Nem ritka a fiatal szerződő

A konstrukció jellegéből fakadóan nagyon ritka, hogy az elhalálozást követően nem kerül sor semmilyen ki- vagy visszafizetésre. A több éves kárkifizetési adatok szerint 10-ből 7 esetben a teljes életbiztosítási összeget kifizették a kedvezményezetteknek, a fennmaradó mintegy 30 százalékban az ügyfelek az addig befizetett díj akár 10 százalékkal növelt összegét kapták vissza. Ez a biztosítási forma egyébként nem a legidősebbek körében a legnépszerűbb, a cég adatai szerint az emberek inkább nyugdíj közeledtével gondolnak haláleseti életbiztosításra: az ilyen biztosítással rendelkezők több mint fele 60–75 éves, ezen belül minden negyedik szerződő a 60–65 éves korosztályba esik, de nem ritka a 40, sőt a 30 év alatti szerződő sem.

