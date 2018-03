Klublicenc – DVTK: egyelőre a debreceni stadion

Ha tavasz, akkor az a kluboknak nem csupán azt jelenti, hogy célegyenesbe fordulnak a bajnoki küzdelmek, hanem azt is, hogy el kell készíteni és be kell adni a következő szezonra esedékes, az induláshoz elengedhetetlen klublicencet. A rendszer 2004 óta működik, és a kezdeti nehézségek után sok minden olajozottabban megy az élvonalbeli szereplők számára, már csak kisebb hiányosságok fordulnak elő, melyeket a megadott határidőig orvosolni szoktak az érdekeltek.

Az NB I-ben pillanatnyilag két borsodi résztvevő van, a Diósgyőri VTK és a Mezőkövesd Zsóry FC, melyek klublicencével nem szokott gond lenni. Amint megtudtuk: a miskolciak NB I és UEFA, míg a dél-borsodiak ezúttal „csak” NB I-es licencet kértek.

A diósgyőriek esetében a legfontosabb kérdés, hogy mikor térhetnek haza az új stadionba, mikor vívhatják itt első bajnoki meccsüket. A DVTK az idei, 2017/2018-as klublicencében a debreceni Nagyerdei Stadiont jelölte meg hazai pályájának (miután megegyezés született az ottani létesítmény üzemeltetőjével a használatról), ám később engedélyt kapott arra a klub, hogy tavaly december 9-én Mezőkövesden fogadhassa a Debreceni VSC-t. Az új Andrássy úti létesítmény a befejezéséhez közeledik, ám mivel a 2018/2019-es licenckérelmet március 9-ig elektronikusan be kellett küldeni és személyesen is le kellett adni a klublicenc-adminisztrációnak, ráadásul az anyagba csak olyan stadiont lehet beírni, amely rendelkezésre áll, a DVTK-nál egyelőre szintén a hajdúsági megyeszékhely stadionját jelölték meg hazai pályának.

Persze, ennek jelenleg pusztán – mint jeleztük – adminisztratív okok miatt van jelentősége, hiszen a Diósgyőrnek van lehetősége a módosításra, és a nevezésében később már leadhatja hazai pályának a saját stadionját. Igaz, ehhez az kell, hogy megtörténjenek a hivatalos szakhatósági bejárások, azoknak pozitív legyen az eredménye, valamint megtörténjen a szintén szükséges MLSZ-bejárás, engedély. Információink szerint a Diósgyőr egyszer, februárban már kért a szövetségtől biztonsági bejárásra időpontot, amikor még esély mutatkozott arra, hogy a jövő heti, Budapest Honvéd elleni meccs lehet az első mérkőzés, ám a csütörtökre tervezett esemény elmarad, pontosabban később kerül rá sor.

A licenceljárás során hiánypótlásra két véghatáridő is van, az egyik március 30., a másik április 13., az első fokon eljáró licencadó bizottság április 23. és 25. között hoz döntést a beadott kérelmekkel kapcsolatban. Ez a testület másodfokon is összeül majd, a tervek szerint május 7-én vagy 8-án, akinek ekkor is problémája lesz, az még fellebbezhet, a fellebbviteli bizottság legkésőbb május 30-ig határozatot hoz ezekben az ügyekben.

Egyébként a szövetség holnapján egy ideje már megtalálhatóak a 2018/2019-es bajnokságok versenykiírásai is. Az NB I esetében ebben az szerepel, hogy a következő pontvadászatban is 12 együttes alkotja majd az élvonalat (10 bennmaradó + az NB II 1-2. helyezettje, mint feljutó). Nevezni június 5-én, kedden 12 óráig lehet. A kiírásban az is benne van, hogy a bajnokság 2018. július 21-én, szombaton kezdődik és 2019. június 2-án, vasárnap fejeződik be.

Az NB II-ben a Kazincbarcikai SC képviseli Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. A tavaly az NB III-ból felkerült KBSC-nek nem volt alkalmas a létesítménye a második vonalra, így licenkérelmében a Tiszaújvárosi Sportcentrumot jelölte meg hazai létesítménynek. A Barcika mindaddig itt játszik, amíg a felújított putnoki stadion nem kapja a szükséges engedélyeket. A vegyészvárosban ugyanis jelenleg ott tart a stadionrekonstrukció, hogy folyamatban van a közbeszerzés, így pillanatnyilag nem tudni, mikor térhet haza a KBSC.

