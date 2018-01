Klímastratégia, környezetvédelmi program: sikeres évet zárt a megye

Mozgalmas évet zárt le a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Erről beszélhettünk Török Dezsővel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökével.

Miként lehet mérleget vonni 2017-ről megyei közgyűlési elnöki szemmel?

Statisztikázzunk egy kicsit. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közgyűlési ülései a munkaterv szerint zajlottak, a határozatképesség mindig biztosított volt. Összesen 6 rendes ülést, 2 rendkívülit és 3 ünnepi ülést tartott a testület, amelyeken összesen 98 határozatot hoztunk.

A kihelyezett ünnepi közgyűlések szép hagyomány az önkormányzat életében. Folytatódik?

Ez így is van, és ciklusokon átívelő hagyományról van szó. Ennek megfelelően a tavalyi ünnepi közgyűléseink esetén folytattuk a kihelyezett ülések hagyományát. Március 15-én Sajószentpéteren, augusztus 20-án Felsőzsolcán, október 23-án pedig Sajóbábonyban ünnepeltünk együtt a településvezetővel és lakosságával. Azt tapasztaltuk, hogy jó szívvel fogadják a települési önkormányzatok a megyei önkormányzatot, ezért ezt a hagyományt a jövőben is igyekszünk fenntartani. A megyenapnak tavaly Putnok városa volt a házigazdája, harmadik alkalommal rendeztük meg. Az előző két évben Szerencsen és Tokajban volt ilyen. A rendezvény lényege a megyei identitás erősítése. A visszajelzések alapján jó úton járunk, jövőre ezt is folytatjuk. Szeretnénk a megye másik részéből bevonni olyan települést, ahol tudnánk megyenapot tartani. Szeretnénk minél több helyen találkozni a megyében élőkkel.

Miként alakultak az ön­kormányzat pénzügyei?

Működési, pénzügyi és pályázati szempontból rendkívül sikeres évet zárt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Jelentős pénzmaradvánnyal zártuk a 2016-os esztendőt, így az elmúlt évet is stabil pénzügyi háttérrel tudtuk végigvinni. Sok pályázaton is sikerrel szerepeltünk. Minden évben meghirdetik a megyei önkormányzatok részére a tartalék-költségvetést, ebből 19,4 millió forintot nyertünk el. Ezt rendkívüli kiadásokra lehet elkölteni. Ebből mi például a Via Carpatia tagdíjunkat fizettük ki. Másrészt volt egy 1999-ben készült környezetvédelmi programunk, amelyet tavaly sikerült megújítanunk. Az új, középtávú megyei környezetvédelmi programot szeptemberi ülésén fogadta el a közgyűlés. Ez valamivel több mint 13 millió forintba került, de ideje volt ezt meglépnünk. További 30 millió forintot nyertünk el a megyei klímastratégia elkészítésére.

A klímastratégia megalkotása a jövőnk szempontjából nagyon fontos lépés lesz.

Konzorcionális partnerünk végzi a klímastratégia szakmai megvalósítását, mi pedig működtetjük a platformot és foglalkozunk a szemléletformálással. Negyedévente ül össze a klímaplatform, elemezzük az aktuális helyzetet. Készül már maga a klímastratégia is. Az elkészült nyers változatot elküldtük az irányító hatóságnak. Várjuk a véleményt, és – ha minden jól megy – az idei áprilisi közgyűlésen el is fogadhatja a testület a megye klímastratégiáját.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

A szemléletformálás – mint láthattuk – elkezdődött már a legkisebbek szintjén is. Hogyan is?

Óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak hirdettünk rajzpályázatot. Háromszáznál több rajz érkezett be felhívásunkra. A megyenapon, Putnokon hirdettünk eredményt, értékes díjakat kaptak a legjobbak, minden gyermek elvihette osztástársait egy erdei kisvasutazásra. Az év végén a Megyeházán volt egy vetélkedő a témában középiskolásoknak. Az kezdődött egy elektronikus totóval. A csapatok aztán elkészítették a tematikus bemutatkozó kisfilmjüket, aztán a nyolc legjobb csapat élőben is megmérettethette magát. Mindez nagyon fontos része a szemléletformálásnak, amely idén is folytatódik tovább.

Van olyan rész is, amelybe a helyi önkormányzatokat is bevonják?

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében több mint 107 millió forintot nyertünk a megyében már meglévő Fenntartható Energia Akciótervek felülvizsgálatára Kazincbarcika, Tiszaújváros, Ózd és Sajószentpéter esetében, valamint a megyében működő nyolc helyi akciócsoport (LEADER–HACS) részére Fenntartható Energia- és Klíma akciótervek készülnek. Ha ütemterv szerint haladunk, akkor 2018 nyarára Borsod-Abaúj-Zemplén lesz az első megye, amelynek egy éven belüli megújított környezetvédelmi programja, klímastratégiája és SEAP-SECAP-ja is lesz.

A megyei önkormányzat is rendelkezik vis maior alappal. Mire költötték ezt?

A költségvetésünkben 4,5 millió forintos vis maior alap volt eredetileg elkülönítve, amelyet közgyűlési döntéssel 9 millió forintra emeltünk. Mind a 9 millió forintnak lett gazdája. Elkészítettünk egy szabályzatot, amely tartalmazta a feltételeket. Leginkább a nyári jégverés elszenvedői éltek a lehetőséggel és mintegy 90 családi ház felújításához tudtunk így támogatást adni. Építőanyagot lehetett belőle vásárolni, vagy szakipari munkákat elvégeztetni.

A megyei önkormányzat hívó­szavai között van az esélyegyenlőség is. Lesz folytatása?

Megszületett a támogatói döntés a megyei felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó projekttel kapcsolatban, amely teljes költsége 74 millió forint. Tavaly tagjai voltunk annak a három megyés projekt­nek – Békés, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén –, amelyben mintaprojektként működtettük a roma platformot. Az elnyert forrásból fogjuk az elkövetkező három évben működtetni a roma platformot és olyan esélyegyenlőségi programokat fogunk – jórészt – a romák felé fordulva megvalósítani, amely segíteni fogja az ő integrálódásukat. Két munkahelyet is teremtett a program, lesz benne egy roma származású kapcsolattartó és egy hr-es, aki az egész megyére vonatkozóan szervezi a programokat. Lesznek olyan képzéseink, amelyek a roma önkormányzatok tagjainak fognak szólni a jogaikról, kötelességeikről.

Élénk külkapcsolatai voltak mindig is a megyének. Hogyan alakultak ezek 2017-ben?

A legszorosabb kapcsolatunk Kassa megyével volt mindig is. Különösen a Via Carpatia kapcsán. Szlovákiában a közelmúltban rendeztek megyei választásokat. Az új Kassa megyei vezetéssel is jó kapcsolat kialakítására törekszünk. A többi nemzetközi kapcsolataink közül kiemelném Hargita megyét, amellyel szoros, testvéri viszonyt ápolunk. A Kárpátaljával tavaly kötött megállapodást is igyekszünk tartalommal megtölteni.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

Napjaink legnagyobb kihívása mégis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a megye számára is. Hogy állnak a pályáztatások?

Az elmúlt év rendkívüli kihívások elé állította a közgyűlést a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítási szakasza során. A megyei fejlesztéseket szem előtt tartva sikeres támogatási szerződéskötés történt közel száz településsel. A szakminisztérium összesítése alapján eddig 58 milliárd forint értékben született támogatói döntés a 93 milliárdból. Mint ismert, döntően önkormányzatok és egyházak pályázhattak a fejlesztési pénzekre és túlnyomórészt 100 százalékos támogatásokról van szó. Azért is előnyös az egész, mert előlegként lehívható az elnyert összeg, amelyet természetesen külön számlán kell kezelni, de ezzel már tényleg el lehet kezdeni a projekt megvalósítását. A döntések megszülettek és idén év elején már a második körös támogatási szerződések megkötése következik.

Nagyon felpörögtek a dolgok…

Mindezeket figyelembe véve az első körös pályázatok látványterveit bizony már mindenütt engedélyes tervekre kell, kellett cserélni. A tervezett költségvetéseket részletesre kellett átalakítani. A második körös pályázatok esetében – mint mondtam – a területi szereplők már meghozták a támogatási javaslataikat és az irányító hatóságnál van a labda.

Idén a parlamenti választás nyomán is lesz bőven tennivalója a megyei hivatalnak. Elkezdődött a felkészülés?

Hivatalunk természetesen készül a 2018-as ország­gyűlési választásokra. Már az informatikai rendszereket tesztelik, elkezdődött a jegyzők tájékoztatása, hiszen minden egyes települési önkormányzat választási irodája a megyei területi választási irodával fog együttműködni. A választás idején az iroda egy elkülönített folyóson fog működni külön beléptetőrend­szerrel és oda csak az arra illetékeseknek lehet majd belépni. Az elkövetkező hónapok ezzel a felkészüléssel is telni fognak.

– Szaniszló Bálint –

