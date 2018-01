Klaszter alakult az önvezető járművek hazai fejlesztésére

A Zalai Önvezető Jármű Klaszter alapítója az AVL Autókut Mérnöki Kft., az innogy Hungária Kft. – amelyet az ELMŰ Nyrt. képvisel -, a Cisco Systems Magyarország Kft., az Ericsson Magyarország Kft., a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. A klaszter szerdai alapító ülésén Kaszás Zoltánt, a T-Systems Magyarország vezérigazgatóját választották elnöknek.

A közlemény szerint a klaszter zalaegerszegi járműipari tesztpálya fejlesztéséhez kíván hozzájárulni, innovációs együttműködési keretet nyújt a szükséges termékek kifejlesztéséhez.

Az Európában is egyedülálló, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas zalaegerszegi járműipari tesztpálya 42 milliárd forintos állami beruházással, 250 hektáros területen épül Zalaegerszegen. A város környékén kialakítandó 5G-s informatikai hálózattal is összehangolva készülő tesztpálya közvetve és közvetlenül mintegy 350 új mérnöki álláshelyet teremt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a beruházás első ütemében egyebek közt a fékteszteket lehetővé tévő zóna és a járművek kezelhetőségi pályája épül meg, illetve az autonóm járművek vizsgálatát lehetővé tévő zóna. Mindezek mellett kiépül a szükséges kommunikációs technológia és a kiszolgáló létesítmények egy része.

A második fázisban, 2018-tól megépül a nagysebességű viszonyokra alkalmas ovális pálya, tovább fejlesztik a járműdinamikai tesztelemeket és újabb kiszolgáló épületeket hoznak létre. A teljes beruházás a tervek szerint 2019 végére készülhet el.

– MTI –

