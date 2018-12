Kiváló munkaerők a fogyatékkal élők

Az eseményen a Mézes Miskolc kezdeményezés keretein belül leleplezték a Baráthegyi Gasztro-műhely mestereinek kiállítását, melyet péntekig ingyenesen megtekinthetnek az érdeklődők a Városháza aulájában, ahol a Mézeskalácssütő játszóház is nyitva tart a következő négy napban 13–15 óra között.

Az édességből készült dekoratív épületek demonstrálják, a fogyatékkal élők is képesek valódi értékeket teremteni.

A rendezvényen a sikeres integrációs programról egy kisfilmet is levetítettek és elhangzott Jacsó Pál Mézes Miskolc című verse, majd Németh Nikolett, tapasztalati szakértő – aki Down-szindrómában szenved – beszámolója is megerősítette, hogy az érintettek számára létkérdés, hogy a társadalom hasznos tagjaiként esélyt kapjanak a munka világában.

Csokigyár, menza…

Simon Attila István államtitkár után Kriza Ákos polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd az Év Esélyteremtő Munkahelye vándordíjat adták át, a Pannon Kraft Magyarország Kft.-t képviselő Lukács Alexandra ügyvezetőnek, amiért a vállalat az edelényi csokoládégyárban speciális szükségletű pályakezdő fiatalokat is alkalmaz. Az elismerést megkapta a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium is, amiért menzáján több megváltozott munkaképességű személy tevékenykedik és a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. megyei Szervezete is, amiért mezőcsáti élelmiszer-feldolgozó üzemükben fogyatékkal élők is dolgoznak.

Felelősséggel egymásért

A Felelősséggel egymásért emlékpakettet idén először Lengyelné Kratkóczi Beátának, a Szimbiózis alapítójának és a Térerő Közösségi Alapítvány Városunkért civil szervezetnek adták át. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke ismertette a Karrier-M Plusz projektet, és olyan megváltozott képességű munkavállalók is felszólaltak, akik megtalálták a megélhetésüket biztosító munkahelyet. Az eseményen az elmúlt tíz év díjazottai – többek között a lapunkat kiadó, felelős munkáltatóként számon tartott Inform Média Kft. képviseletében Uri Mariann mb. főszerkesztő és például az egészségkárosodott személyeket is foglalkoztató Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. részéről Kása Miklós igazgató is – egyedi bor­ajándékot vehettek át.

Lapunk érdeklődésére a szociális ügyekért felelős államtitkár elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, a fogyatékkal élők kiváló kollégák és lojális munkaerők, ezért a kormány több kedvezménnyel igyekszik elősegíteni érvényesülésüket. – Idén 42 milliárd forintnyi pályázati kerettel 30-31 ezer fő foglalkoztatásához járult hozzá az állam – hangsúlyozta Simon Attila István.

