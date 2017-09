Kiváló az idei szőlő, nem úgy az ára

A hétvégéig befejeződik a korai szőlőfajták, így a muskotályos szürete Tokaj-Hegyalján, tudtuk meg Prácser Miklóstól, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnökétől. Az idei szüret a jó időjárásnak köszönhetően hamarabb kezdődhetett a borvidéken.

A mai kilátások alapján kiváló minőségű borok készülhetnek.” Prácser Miklós

Furmintot is

– Néhány dűlőben, ahol különösen sok a napsütés, már a száraz furmint és hárslevelű szedését is elkezdték. Itt ugyanis a cukorfok elérte, meghaladta a 200 grammot. De a nagyszüret igazán a jövő héten, vagy az azt követő héten tud megindulni – mondja az elnök.

Nincs is lehetőség arra, hogy túl sokáig várjanak a furmint és a hárslevelű szüretelésével, ugyanis az időjárás-előrejelzések szerint esős időszak következik. Ez ugyan a szüretet nem akadályozza, hiszen az aratással ellentétben esőben is lehet a szőlőt szedni. Azonban a jó minőségű száraz bor botritiszmentes, a csapadék miatt pedig könnyen elszaporodik a gomba. A szőlő szürkepenészes rothadása pedig az aszún kívül egyetlen borfajtának sem jó, nagyobb odafigyelést, válogatást igényel a szedés után, ami lassítja és költségesebbé is teszi a szüretet – ugyanakkor csökken is a felhasználható szőlő, így a belőle készülő bor mennyisége is.

Viszont a csapadék tovább növelheti az aszú és a szamorodni mennyiségét, még ha egy bizonyos mennyiség után már azoknak sem tesz jót.

– Ilyenkor a szőlő nagyon érzékeny minden körülményre, így az időjárásra is. Igazából már nincs szükség csapadékra sehol, az aszúsodás megindult és a reggeli pára is bőven elegendő a hátralévő időszakban. A mai kilátások alapján – ha csak az időjárás nem szól bele jelentősen – kiváló minőségű borok készülhetnek a borvidéken. Főleg az édes borok lesznek kiemelkedőek. Ami szőlő eddig bekerült a présházakba, mind nagyon jó minőségű – teszi hozzá Prácser Miklós. A mennyiség ennek ellenére átlagosnak mondható, Tokaj-Hegyalján 300 ezer mázsa szőlőre számítanak idén.

Időjárásfüggő

A Bükki borvidéken a szüret közepe táján járnak, az Irsai Olivért már augusztusban leszedték, de a muskotályos, a leányka, a zenit és a zengő fajtáknál is a vége felé járnak. Van, ahol még szedik az olaszrizlinget, elkezdődött a kékoportó, majd következik a kékfrankos és a zweigelt, tájékoztatott Szente Imre, a Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. A kisebb területtel, kevesebb fajtával rendelkező termelők már túl vannak akár a szüreten, a nagyobb gazdáknál tart még néhány hétig a szedés. Az eső egy kicsit hátráltatja a munkát, de nincs gond, mindenhonnan jók a visszajelzések, noha a borvidék elég változatos és szabdalt, nem ugyanaz a mikroklíma a bükkaljai Cserépfalun, mint Aszalón.

Az álmom, hogy kerüljön egy kiló szőlő egy gombóc fagyi árába.” Szente Imre

– Elég jó évjárat lesz az idei, a minőség nagyon szép, a mennyiség inkább közepes. A mustfokok 20 fok körül alakulnak a korai fajtáknál. A kékszőlők még függnek az időjárástól, de optimális esetben szintén 20-21 fok körül alakulhat – magyarázza az elnök.

Ennek ellenére sem teljesen elégedettek a termelők, ugyanis nyomottak az árak és csökkent a kereslet a borvidéken.

– Három éve 120–130 forintot adtak a szőlő kilójáért, tavaly százat, és idén sem számíthatunk többre. De ez sem minden fajtára igaz, a leánykára, olaszrizlingre, szürkebarátra van inkább igény, a többi fajtánál 70-80 forint körül mozog az ár. Az én álmom az, hogy egyszer kerüljön a sok munkával és befektetéssel előállított szőlő kilója egy gombóc fagyi árába – mondja Szente Imre.

Jó hangulatban

Az elnök jó gondolatnak tartaná, ha a Hegyközségi Tanács irányárat adna ki, a jelenlegi nyomott árak mellett ugyanis egyre többen hagyják abba a borvidéken a termelést. Jelenleg a helyi felvásárlók mellett a határon túlról is érkeznek, többen Szlovákiából, kisebb részt Csehországból. Korábban az Alföldről is voltak felvásárlói a borvidéknek, de az ottaniak mostanra telepítettek cserszegi fűszerest, így mára elmaradtak.

– Összességében azért jó hangulatban telik a szüret, nem nehéz munkaerőt sem találni, noha a régi, dalos kedvű szüretek már eltűntek – tette hozzá az elnök.

Szüreti mulatságok

Noha a korabeli dalos szüretek már a múltba vesztek, a szüreti mulatságoknak még mindig nagy hagyománya van az országban mindenhol, megyénkben is. Így például 1932 óta rendezik meg a Tokaji Szüreti Napokat, amelyet idén október 6–8 között tartanak. Szeptember 22–23-án 12-ik alkalommal rendezik meg a Szüreti Mulatságot és Summásság Ételeinek Bemutatóját Bogácson. Bodrogkeresztúron október 7–8-án nyolcadik alkalommal lehet belekóstolni a helyi szüretbe a Mindszent Havi Mulatságon. Erdőbényén október 21-én várják a szüreti mulatozókat a Béres Szőlőbirtokra, ugyanaznap Sátoraljaújhelyen a Zsólyomkai Nyitott Pincék napja kínál mulatozási lehetőséget.

– Horváth Imre –

Termésadatok

2,8 millió hektoliter volt a tavalyi bortermés az országban

62 ezer mázsa borszőlőt vásárol megyénk legnagyobb felvásárlója, a Grand Tokaj Zrt.

Szőlőárak

127–140 forint az országos legjobb ár, furmintért fizetik

72 forint a legalacsonyabb, ezt olaszrizlingért adják

160–200 forintot is fizetnek a pálinkakészítők a Mátrai borvidéken

